El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus seguidores lo aplaudirían incluso si dijera “las cosas más estúpidas”. El comentario ocurrió el sábado 10 de octubre durante un mitin en Clarksville, Tennessee, como parte de las actividades republicanas rumbo a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
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La declaración provocó risas y aplausos entre los asistentes, quienes corearon el nombre del mandatario. Trump aprovechó la reacción para hablar sobre la relación que mantiene con su base política y aseguró que siente una fuerte conexión demás de un gran respaldo cuando se presenta ante sus simpatizantes.
¿Qué dijo Donald Trump sobre sus seguidores?
Durante su presentación, Trump preguntó al público por qué necesitaba hacer campaña en Tennessee, pues aseguró que había ganado el estado por amplios márgenes. También mencionó a los republicanos que buscan cargos en los próximos comicios y sostuvo que acudió para agradecer el apoyo de sus votantes.
Cuando la multitud comenzó a corear su nombre, habló sobre el entusiasmo que siente al presentarse ante su público. “Podría decir las cosas más estúpidas y aplaudirán”, expresó ante los asistentes, quienes reaccionaron con risas y aplausos.
Trump dice que sus declaraciones son de “sentido común”
Después de lanzar el comentario, el presidente matizó sus palabras y aseguró que no suele decir cosas estúpidas, sino planteamientos que considera de sentido común. Entre los temas que mencionó estuvieron el control fronterizo, los impuestos bajos y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.
Trump también afirmó que ganó tres elecciones importantes y volvió a sostener que hubo fraude en los comicios presidenciales de 2020. Sin embargo, las autoridades electorales y los tribunales no encontraron pruebas de fraude suficiente para cambiar el resultado de esa elección. El mitin formó parte de la estrategia republicana para movilizar a sus simpatizantes antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, en las que se renovarán cargos políticos del Congreso estadounidense.
Durante el evento, Trump respaldó al senador republicano Bill Hagerty y a Marsha Blackburn, senadora que busca la gubernatura de Tennessee. El presidente pidió a los asistentes votar por los candidatos republicanos y les dijo que actuaran como si él también apareciera en la boleta electoral.