¿Qué películas ver en Día de Muertos 2026? Estas son las mejores opciones para toda la familia

Durante el Día de Muertos, las familias pueden disfrutar de películas animadas inspiradas en las tradiciones mexicanas / IA

Desde historias inspiradas en las leyendas mexicanas hasta aventuras en el mundo de los muertos, estas películas son una alternativa para disfrutar la tradición en familia. Conoce cuáles puedes ver en streaming y qué estreno llegará a los cines en octubre.

El Día de Muertos es una de las celebraciones más representativas de México, una fecha en la que las familias recuerdan a sus seres queridos a través de ofrendas, flores de cempasúchil, comida y otras tradiciones.

Para acompañar esta temporada, el cine ofrece historias que retoman el folclore nacional, la memoria familiar y la convivencia entre vivos y difuntos.

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Durante octubre y los primeros días de noviembre de 2026, las películas animadas son una alternativa para disfrutar en casa con niñas, niños y adultos.

Entre las opciones destacan producciones mexicanas como Soy Frankelda, ganadora del Ariel a Mejor Largometraje de Animación, y la saga Las Leyendas, que regresará a la pantalla grande con una nueva aventura.

También hay títulos populares como Coco y El libro de la vida, cuyas historias están relacionadas con la memoria de los antepasados y la tradición del Día de Muertos.

Soy Frankelda (2025)

Una de las producciones mexicanas más destacadas de los últimos años es Soy Frankelda, una película realizada con la técnica de animación stop-motion y dirigida por Arturo y Roy Ambriz, del estudio Cinema Fantasma.

La historia sigue a Francisca, una joven escritora que vive en el México del siglo XIX y cuyos relatos de terror son ignorados por la sociedad. Después de reprimir su imaginación, la protagonista emprende un viaje a su subconsciente, un universo conocido como Topus Terrentus, donde los miedos y las pesadillas cobran vida.

En este mundo fantástico, Francisca adopta el nombre de Frankelda y conoce a Herneval, un príncipe atrapado entre los sueños y las pesadillas.

La película obtuvo el Ariel a Mejor Largometraje de Animación en 2026, un reconocimiento que destacó el trabajo artesanal de la producción. Aunque su propuesta se inclina más hacia el terror fantástico que hacia la celebración tradicional, es una opción para quienes buscan una historia mexicana con criaturas sobrenaturales.

La película mexicana de animación Soy Frankelda combina fantasía, terror y criaturas sobrenaturales / Redes Sociales

¿Dónde verla? La cinta tuvo su estreno en cines mexicanos en octubre de 2025 y posteriormente se anunció su llegada a HBO Max y Netflix. Conviene consultar el catálogo de la plataforma en México para confirmar su disponibilidad actual.

La venganza del Charro Negro (2026)

Los seguidores de las leyendas mexicanas podrán reencontrarse con Leo San Juan en La venganza del Charro Negro, la octava entrega de la franquicia animada Las Leyendas.

La historia retoma el conflicto entre Leo y el Charro Negro, quien busca vengarse del protagonista y cobrar una deuda pendiente. Para conseguirlo, libera a criaturas que Leo ya había enfrentado en aventuras anteriores, entre ellas la Nahuala, la Llorona y el chupacabras.

La película reúne a personajes conocidos de la saga, como Leo, su hermano Nando y Teodora, en una aventura que recupera figuras del imaginario popular mexicano.

¿Dónde verla? Su estreno en salas de Cinépolis está programado para el 22 de octubre de 2026. Es una alternativa para quienes prefieren disfrutar una película animada en el cine durante la temporada de Día de Muertos.

La leyenda de la Nahuala (2007)

La primera película de la saga Las Leyendas es una de las opciones para acercar a los más pequeños a las historias sobrenaturales del folclore mexicano.

Ambientada en la Puebla de los Ángeles de 1807, la cinta presenta a Leo San Juan, un niño capaz de ver a los muertos que debe enfrentarse a la Nahuala, una criatura vinculada con una antigua leyenda.

A lo largo de su aventura, Leo se adentra en una casa embrujada y descubre que deberá superar sus miedos para salvar a quienes están en peligro. La producción mezcla comedia, misterio y elementos de terror, con personajes inspirados en relatos populares.

¿Dónde verla? En México, la película ha estado disponible en Prime Video y en Tubi, plataforma que ofrece contenido gratuito con anuncios. La disponibilidad puede variar según la fecha.

La leyenda de la Llorona (2011)

Otra alternativa para la temporada es La leyenda de la Llorona, segunda entrega de la franquicia. En esta ocasión, Leo San Juan viaja a Xochimilco, donde se enfrenta al espíritu de una mujer relacionado con la conocida leyenda mexicana.

La película retoma la historia de la mujer que, según la tradición popular, busca a sus hijos, y combina elementos de suspenso con aventuras y situaciones cómicas.

Su propuesta permite explorar una de las leyendas más conocidas de México a través de la animación, aunque algunas escenas sobrenaturales podrían resultar inquietantes para los niños más pequeños.

¿Dónde verla? Se recomienda revisar los catálogos de streaming disponibles en México, pues las opciones pueden cambiar.

La leyenda de las Momias de Guanajuato (2014)

La tercera entrega de Las Leyendas lleva a Leo y sus compañeros a Guanajuato, donde deben enfrentarse a un misterio relacionado con las momias de la ciudad.

La producción recupera uno de los elementos más reconocidos de la historia y la cultura guanajuatenses para construir una aventura animada en la que se mezclan criaturas sobrenaturales, humor y acción.

Es una opción para quienes disfrutan las historias de misterio y quieren conocer una representación fantástica de las leyendas asociadas con México.

Las Leyendas retoma personajes del folclore mexicano, como la Nahuala, la Llorona y el Charro Negro, en aventuras que mezclan misterio, humor y elementos sobrenaturales / Especial

¿Dónde verla? Consulta las plataformas de video bajo demanda y los servicios de streaming para conocer su disponibilidad actual.

Las leyendas: El origen (2022)

Esta película funciona como una precuela de la saga y permite conocer acontecimientos anteriores a las aventuras de Leo San Juan.

La historia amplía el universo de personajes fantásticos de la franquicia y conserva el estilo de comedia y aventura que caracteriza a las producciones de Ánima Estudios.

Es una opción para quienes desean explorar más historias del mismo universo antes del estreno de la nueva entrega.

¿Dónde verla? La película se estrenó directamente en ViX. Consulta la plataforma para comprobar si continúa disponible en su catálogo mexicano.

Coco (2017)

Aunque no es una producción mexicana, Coco, de Disney y Pixar, se ha convertido en una de las películas más asociadas con el Día de Muertos.

La película de Disney y Pixar sigue a Miguel en su aventura por el Mundo de los Muertos / Redes Sociales

La historia sigue a Miguel Rivera, un niño que sueña con convertirse en músico a pesar de que su familia ha prohibido la música durante generaciones. En su búsqueda por comprender su pasión y sus raíces, Miguel llega al Mundo de los Muertos, donde descubre secretos familiares que cambiarán su manera de entender el pasado.

La película destaca por su representación de las ofrendas, las fotografías de los antepasados, las flores de cempasúchil y la importancia de mantener vivos los recuerdos de los seres queridos.

Su mensaje sobre la familia y la memoria la convierte en una opción para compartir con distintas generaciones.

¿Dónde verla? Revisa el catálogo de Disney+ en México para confirmar su disponibilidad.

El libro de la vida (2014)

Otra película que encaja con la temporada es El libro de la vida, dirigida por Jorge R. Gutiérrez y producida por Guillermo del Toro.

La trama sigue a Manolo, un joven que debe decidir si continúa con la tradición familiar de convertirse en torero o sigue su verdadera pasión por la música. En medio de esta decisión, se ve envuelto en una aventura fantástica que recorre distintos mundos y pone a prueba sus sentimientos.

La cinta animada dirigida por Jorge R. Gutiérrez presenta una historia de amor, música y aventura inspirada en elementos de la cultura mexicana / Especial

La cinta incorpora referencias visuales al Día de Muertos, personajes inspirados en la cultura mexicana y una historia que reflexiona sobre el amor, las expectativas familiares y el destino.