¿Cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos 2026 y qué elementos debe llevar?

La ofrenda de Día de Muertos honra la memoria de los seres queridos fallecidos. / iStock

Conoce las fechas para recibir a las almas de tus seres queridos, así como el significado del cempasúchil, las veladoras, el agua y otros elementos del altar

En México, la ofrenda de Día de Muertos es una de las tradiciones más representativas para recordar a los seres queridos que fallecieron. Aunque la celebración tiene sus fechas principales el 1 y 2 de noviembre, muchas familias comienzan a preparar sus altares desde los últimos días de octubre.

Podría interesarte Contra Día de Muertos 2026: Aztlán estrena experiencias inmersivas y atracciones de terror en CDMX

De acuerdo con las creencias populares, las almas regresan al mundo de los vivos en distintas fechas, por lo que algunas familias colocan la ofrenda con anticipación para recibirlas con flores, veladoras, agua, alimentos y fotografías.

¿Qué día se pone la ofrenda de Día de Muertos en 2026?

No hay un día obligatorio para poner la ofrenda, pero se recomienda tenerla lista durante los últimos días de octubre, antes de las fechas principales de la celebración.

En algunas tradiciones, el calendario de las ánimas comienza el 27 de octubre y continúa hasta el 2 de noviembre. Estas son algunas de las fechas que se asocian con la llegada de los difuntos: 27 de octubre: algunas familias recuerdan a sus mascotas fallecidas.

28 de octubre: se dedica a las personas que murieron de manera trágica, en accidentes o por violencia.

30 y 31 de octubre: se recuerda a los niños que murieron sin recibir el bautismo.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos, asociado con los niños y los difuntos pequeños.

2 de noviembre: Día de los Fieles Difuntos, dedicado principalmente a los adultos fallecidos. Estas fechas no se siguen de la misma manera en todo México. Las costumbres cambian entre comunidades y familias, por lo que algunas ofrendas se instalan desde antes o se mantienen durante varios días.

La flor de cempasúchil es uno de los elementos más representativos del Día de Muertos. / iStock

¿Qué elementos debe llevar la ofrenda de Día de Muertos?

Los altares reúnen objetos que tienen un significado simbólico dentro de la tradición. Aunque su composición depende de las costumbres de cada familia y de la región, existen elementos que suelen estar presentes. Agua: se ofrece a las ánimas para aliviar la sed después de su recorrido.

Sal: representa la purificación y se relaciona con el cuidado espiritual de las almas.

Veladoras: su luz sirve como guía para que los difuntos encuentren el camino hacia la ofrenda.

Flor de cempasúchil: su color y aroma se asocian con la celebración; los pétalos pueden formar caminos hacia el altar.

Pan de muerto: representa la fraternidad y el ofrecimiento a los seres queridos.

Fotografías: permiten recordar a las personas a quienes está dedicada la ofrenda.

Comida y bebida: se colocan los platillos y productos que disfrutaban los difuntos en vida.

Calaveritas: elaboradas tradicionalmente con azúcar, chocolate u otros ingredientes, representan la muerte dentro de la festividad.

Copal o incienso: su aroma se utiliza en los rituales y forma parte de la dimensión espiritual de la ofrenda.

Papel picado: aporta color y representa el aire dentro de la composición simbólica del altar. También es común incluir frutas de temporada, cruces, imágenes religiosas y objetos personales que permitan recordar a quienes ya no están.

El altar de muertos reúne flores, veladoras, fotografías y alimentos. / iStock

¿Qué significa la ofrenda de Día de Muertos?

La ofrenda representa un reencuentro simbólico entre las familias y sus seres queridos fallecidos. A través de alimentos, fotografías, aromas y objetos, las personas mantienen viva su memoria y expresan el vínculo que conservan con ellos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el altar actual refleja una mezcla de tradiciones indígenas y elementos incorporados durante la época colonial. Esta combinación se manifiesta tanto en los objetos que se colocan como en los rituales que acompañan la celebración.

La forma de construir una ofrenda también cambia según el lugar. Algunas tienen varios niveles, mientras que otras se elaboran sobre mesas, petates o estructuras decoradas con flores y productos de la región.