Cazzu recordó su relación con Christian Nodal y su influencia musical. / RS

La cantante argentina habló sobre la etapa en la que soñó con formar una familia y explicó cómo la maternidad impulsó cambios en su carrera artística

La cantante argentina Cazzu recordó su relación con Christian Nodal y habló sobre la influencia que tuvo aquella etapa de su vida en su desarrollo musical. Durante una entrevista, la intérprete de Latinaje explicó que convertirse en madre de Inti transformó su manera de entender su trabajo y la llevó a explorar nuevas posibilidades creativas.

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En una conversación con el canal de YouTube Ruido y Sentimiento, la artista evocó el periodo en el que compartió su vida con el cantante mexicano y reconoció que aquella relación representó un momento significativo tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué dijo Cazzu sobre su relación con Christian Nodal?

Sin mencionar directamente el nombre de su expareja, Cazzu recordó la ilusión que tuvo de construir una familia y describió esa etapa como una experiencia importante en su historia.

“Cuando yo me convierto en mamá, hay muchas cosas que cambian en mí”, expresó la cantante al hablar sobre la transformación que experimentó con la llegada de su hija.

La argentina también reconoció que, durante aquella relación, vivió un momento que consideraba valioso y afectuoso. Sus declaraciones se centraron en los recuerdos de esa etapa, sin anunciar una reconciliación ni señalar un posible acercamiento sentimental con Nodal.

La maternidad marcó un cambio en la vida y la música de Cazzu. / RS

¿Cómo influyó Christian Nodal en la música de Cazzu?

Además de los cambios personales que experimentó, la cantante explicó que la música que escuchaba durante su relación la motivó a acercarse a otros estilos y a desarrollar una faceta más romántica.

Cazzu recordó que su entonces compañero interpretaba canciones románticas que la animaron a probar algo diferente dentro de su propia carrera.

“Mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y bonita. Como ‘anímate, no pasa nada’”, relató.

Esta influencia representó una oportunidad para ampliar sus horizontes musicales y experimentar con sonidos y emociones que también forman parte de su evolución como artista.

Cazzu y Christian Nodal son padres de Inti, quien nació en septiembre de 2023. / RS

¿Qué pasó entre Cazzu y Christian Nodal?

Cazzu y Christian Nodal terminaron su relación en 2024, meses después del nacimiento de su hija Inti. Desde entonces, ambos han continuado con sus respectivas carreras musicales y han mantenido su vida familiar bajo la atención pública.

Las declaraciones de la cantante vuelven a colocar su historia con el intérprete mexicano en la conversación, aunque el motivo de sus comentarios fue recordar cómo esa experiencia influyó en su crecimiento personal y artístico.