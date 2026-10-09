Nodal felicita a Ángela Aguilar por su cumpleaños 23: este fue su romántico mensaje

Compartió una fotografía de la celebración y aseguró que es un honor estar a su lado / Especial

La cantante celebró un año más de vida acompañada de su familia y recibió una romántica dedicatoria de su esposo

Ángela Aguilar llegó a los 23 años y las felicitaciones de su familia no tardaron en aparecer en redes sociales. Entre ellas destacó la de Christian Nodal, quien aprovechó la celebración para dedicarle públicamente un romántico mensaje a su esposa y compartir una imagen de uno de los momentos de la cena de cumpleaños.

La publicación llamó especialmente la atención porque el intérprete decidió mostrar públicamente parte de la celebración. A través de sus historias de Instagram, Nodal compartió una fotografía en la que Ángela aparece sentada frente a una mesa mientras sostiene las manos de su esposo. Al fondo de la imagen podía observarse la leyenda “23 Birthday”, mientras que la publicación fue musicalizada con “Mañanitas Tapatías”, interpretada por Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar llegó a los 23 años y las felicitaciones de su familia no tardaron / Especial

¿Qué le dijo Christian Nodal a Ángela Aguilar por su cumpleaños?

Más allá de la fotografía, fueron las palabras de Christian Nodal para Ángela Aguilar las que terminaron por llamar la atención de sus seguidores. El cantante se refirió a ella como el amor de su vida y expresó su deseo de continuar compartiendo nuevas etapas juntos.

“Feliz cumpleaños amor de mi vida. Dios te siga bendiciendo y llenando de cosas lindas la vida. Es un honor cada vuelta al sol a tu lado. Te amo con todo mi ser”.

Con este breve mensaje, Nodal hizo pública una nueva muestra de afecto hacia la intérprete y convirtió el cumpleaños número 23 de Ángela en otro momento de su relación compartido con sus seguidores.

Christian Nodal dedicó públicamente un romántico mensaje a su esposa / Especial

Pepe Aguilar también celebra los 23 años de Ángela

Christian Nodal no fue el único integrante de la familia que recurrió a las redes sociales para celebrar a la cantante. Horas antes, Pepe Aguilar también había publicado una felicitación dedicada a su hija menor, en esta ocasión acompañada por una fotografía de archivo de la infancia de Ángela.

El intérprete aprovechó la fecha para recordar el tiempo que ha pasado desde el nacimiento de su hija y expresar el orgullo que siente al verla crecer, además de desearle que conserve su personalidad a lo largo de las nuevas etapas de su vida.

“23 años de verte crecer, de aprender contigo y de sentir ese orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te encuentre siempre siendo tú, y que nunca te falten motivos para sonreír. ¡Feliz cumpleaños @angelaaguilar! ¡¡Te amo!!”, se lee en el post de su papá.

El mensaje estuvo acompañado de una imagen de Ángela Aguilar cuando era niña, con la que Pepe recordó públicamente una etapa distinta de la vida de la cantante.

Pepe Aguilar también aprovechó el día para felicitar a su hija por redes / Especial