Cazzu reapareció en redes sociales mientras continúa recuperándose de un fuerte cuadro de influenza / Especial

La cantante argentina preocupó a sus seguidores al compartir una fotografía durante su recuperación, luego de posponer dos presentaciones de su gira “Latinaje En Vivo”

Cazzu volvió a aparecer en redes sociales después de varios días alejada del público debido a un fuerte cuadro de influenza que la llevó a modificar parte de su agenda profesional.

La cantante argentina compartió una fotografía en la que se le observa recostada y utilizando una mascarilla para recibir apoyo respiratorio. La imagen generó preocupación entre sus seguidores, quienes se preguntaron por su estado de salud.

Cazzu tuvo que modificar sus conciertos programados en Guatemala y Costa Rica debido a su estado de salud / Redes Sociales

Cazzu continúa con su recuperación

Días antes, la intérprete había informado que contrajo influenza y que la enfermedad la obligó a permanecer en reposo. Debido a que no consiguió recuperarse a tiempo, tuvo que posponer dos conciertos de su gira “Latinaje En Vivo”.

Las presentaciones que fueron modificadas correspondían a Guatemala, programada para el 18 de septiembre, y Costa Rica, prevista para el 19 de septiembre.

La artista explicó que el cuadro respiratorio afectó su condición para cumplir con las exigencias físicas y vocales de sus presentaciones, por lo que decidió hacer una pausa en sus actividades mientras se recuperaba.

¿La cantante utiliza oxígeno o un nebulizador?

La fotografía de Cazzu rápidamente llamó la atención debido al dispositivo que aparece sobre su rostro. Aunque en algunos reportes se ha señalado que se trata de una máscara de oxígeno, también se ha mencionado la posibilidad de que sea un nebulizador.

La cantante argentina compartió una fotografía en la que aparece utilizando una mascarilla para recibir apoyo respiratorio / Especial

Hasta el momento, Cazzu no ha explicado públicamente qué tratamiento específico estaba recibiendo en la imagen, por lo que no es posible determinar únicamente a partir de la fotografía la gravedad de su estado.

La cantante únicamente ha mostrado parte del proceso que atraviesa para recuperarse de la influenza y poder retomar sus compromisos profesionales.

Su reaparición ocurre en medio de la polémica con Christian Nodal

La reaparición de Cazzu también ocurre mientras continúa la controversia relacionada con su expareja, Christian Nodal, y la llamada “Ley Cazzu”.

En días recientes, la cantante habló públicamente sobre la situación y aseguró que había sido “silenciada legalmente”, mientras que el equipo legal de Nodal sostuvo que el recurso presentado por el cantante no busca detener la propuesta legislativa.

La reaparición de la cantante ocurre mientras continúa la polémica relacionada con Christian Nodal y la llamada “Ley Cazzu” / Especial

De acuerdo con la representación legal del intérprete mexicano, la acción estaría relacionada con el uso del nombre “Ley Cazzu” y con la exposición de aspectos de la vida privada de su hija.