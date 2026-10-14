¿Quién es Louis Prevost? El hermano del papa León XIV que también enfrenta un diagnóstico de cáncer

Louis Prevost, de 74 años, fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017 y su enfermedad salió de remisión hace tres meses. La noticia se dio a conocer mientras el pontífice enfrenta un diagnóstico de cáncer pulmonar.

El estado de salud de la familia del papa León XIV ha generado atención internacional luego de que se diera a conocer que su hermano mayor, Louis Prevost, permanece hospitalizado en Florida, Estados Unidos, donde recibe tratamiento contra el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta la médula ósea.

La información fue confirmada por Deborah Prevost, esposa de Louis, durante una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, retomada por el diario Clarín. La noticia trascendió el martes 13 de octubre, el mismo día en que se informó sobre la cirugía a la que fue sometido el pontífice por un adenocarcinoma pulmonar.

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Louis Prevost, de 74 años, enfrenta una recaída de la enfermedad que le fue diagnosticada en 2017. Aunque logró mantenerla bajo control durante varios años, su esposa explicó que el cáncer salió de remisión hace aproximadamente tres meses, por lo que actualmente recibe atención médica en un hospital de Florida.

¿Qué tipo de cáncer padece Louis Prevost?

El hermano mayor del papa León XIV fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017. Este padecimiento se origina en las células plasmáticas de la médula ósea, encargadas de producir anticuerpos que ayudan al organismo a combatir infecciones.

Deborah Prevost confirmó que la enfermedad de su esposo salió de remisión hace aproximadamente tres meses / Redes Sociales

En 2019, Louis Prevost recibió un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico. De acuerdo con la información difundida, estas intervenciones permitieron mantener la enfermedad controlada durante varios años.

Sin embargo, la situación cambió hace tres meses, cuando el cáncer dejó de estar en remisión. A partir de entonces, Louis retomó el tratamiento y permanece hospitalizado mientras recibe atención médica.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la etapa actual de la enfermedad ni sobre el pronóstico médico de Louis Prevost.

¿Qué relación tiene el estado de salud de Louis con la cirugía del papa León XIV?

La noticia sobre la recaída de Louis Prevost se conoció mientras su hermano, el papa León XIV, atravesaba su propio proceso médico en Roma, Italia.

Foto de los hermanos del papa León XIV / Redes Sociales

El pontífice fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar una lesión del pulmón derecho. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el procedimiento, los médicos identificaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

La operación se realizó en el Policlínico Gemelli de Roma y, según la información reportada, concluyó sin complicaciones. El Vaticano señaló que el papa permanecería hospitalizado durante varios días para recuperarse.

En medio de estas circunstancias, Deborah Prevost contó que el pontífice se comunicó por teléfono con su hermano la semana anterior a la cirugía para informarle sobre el procedimiento que estaba por enfrentar.

La esposa de Louis también expresó la esperanza de que la intervención permita al papa recuperarse favorablemente. Por ahora, no se han confirmado detalles adicionales sobre los tratamientos que podría necesitar el pontífice después de la operación.

¿Quién es Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV?

Louis Prevost es el mayor de los hermanos de Robert Francis Prevost, quien fue elegido papa el 8 de mayo de 2025 y adoptó el nombre de León XIV. El hombre de 74 años reside en Florida, Estados Unidos, y es veterano de la Marina estadounidense.

Louis Prevost fue diagnosticado con mieloma múltiple en 2017 y recibió un tratamiento que incluyó terapia con células madre en 2019 / Redes Sociales

Su nombre adquirió mayor notoriedad pública tras la elección de su hermano como líder de la Iglesia católica. Después del cónclave, Louis y su esposa, Deborah, también fueron recibidos por el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.

Ahora, la atención sobre la familia Prevost se centra en la evolución médica de ambos hermanos, quienes enfrentan diagnósticos relacionados con el cáncer. Mientras Louis continúa con su tratamiento en Estados Unidos, el papa León XIV permanece en recuperación tras la intervención quirúrgica en Roma.