El papa León XIV y su hermano Louis Prevost enfrentan problemas de salud relacionados con el cáncer. / Especial

El hermano mayor del pontífice fue diagnosticado con cáncer en 2017 y perdió la remisión hace tres meses

Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, enfrenta una recaída de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas. Su esposa, Deborah Prevost, confirmó que la enfermedad reapareció hace tres meses y que actualmente recibe tratamiento mediante un ensayo clínico en un hospital de Florida, Estados Unidos.

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La noticia se dio a conocer el martes 13 de octubre, el mismo día en que el Vaticano informó que el pontífice fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, después de someterse a una cirugía para extirpar una lesión en el pulmón derecho.

¿Qué se sabe sobre la recaída de cáncer de Louis Prevost?

Louis Prevost recibió el diagnóstico de mieloma múltiple en 2017. Según relató su esposa, en 2019 se sometió a un tratamiento que incluyó terapia con células madre y su participación en un ensayo clínico, lo que permitió mantener la enfermedad en un nivel muy bajo durante varios años.

Sin embargo, hace tres meses perdió la remisión, por lo que actualmente continúa bajo atención médica y participa en otro ensayo clínico en un hospital de Florida.

Deborah Prevost no precisó en qué etapa se encuentra el cáncer de su esposo. La información sobre su estado de salud se conoció a través de una entrevista que concedió a la cadena estadounidense CBS News.

La esposa de Louis también explicó que su marido habló por teléfono con León XIV la semana pasada, antes de acudir al tratamiento. Sobre la situación que atraviesa la familia, expresó: “Seguimos rezando y mantenemos el ánimo por los dos”.

El diagnóstico de cáncer de Louis Prevost se conoció después de que se informara sobre la salud del pontífice. / @AlertaMundoNews

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

El diagnóstico de Louis se conoció mientras su hermano menor, el papa León XIV, también enfrenta un problema de salud relacionado con el cáncer.

El Vaticano informó el martes 13 de octubre que el pontífice, de 71 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma para retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

Durante la operación, un examen histológico confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares. El Vaticano calificó la intervención como exitosa y señaló que se desarrolló sin complicaciones.

Deborah Prevost señaló que la familia atraviesa un momento complicado, aunque mantiene la esperanza de que la enfermedad de León XIV se haya detectado en una etapa temprana. También aclaró que no cuenta con información sobre posibles tratamientos posteriores a la cirugía.

El papa León XIV permanece en recuperación tras ser intervenido quirúrgicamente por un tumor pulmonar en Roma./ AP

Louis Prevost, el hermano mayor del pontífice

Louis es el mayor de los tres hermanos Prevost, quienes crecieron en Dolton, un suburbio al sur de Chicago, Estados Unidos. Sus hermanos son John y Robert Francis Prevost, quien fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025 y adoptó el nombre de León XIV.