VIDEO: Nueva vocera de Donald Trump confunde a su esposo con el presidente de EU en plena conferencia

También sorprendió por una comparecencia de apenas 14 minutos y tres preguntas / Especial

Katie Zacharia protagonizó un curioso error durante su primera rueda de prensa en la Casa Blanca

La llegada de Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca no pasó desapercibida y, aunque se esperaba que su primera conferencia estuviera marcada por los anuncios del gobierno de Donald Trump, fue un inesperado error el que terminó robándose la atención. La funcionaria protagonizó un momento incómodo cuando confundió a su esposo con el presidente de Estados Unidos, situación que provocó risas y se convirtió en uno de los episodios más comentados de su debut frente a los periodistas.

La nueva secretaria de Prensa, quien sustituye a Karoline Leavitt, se presentó el martes 13 de octubre ante los medios de comunicación en una comparecencia que duró aproximadamente 14 minutos, durante los cuales únicamente respondió preguntas de tres medios. Zacharia mostró nerviosismo en diferentes momentos, consultó repetidamente sus apuntes y protagonizó un lapsus al referirse a su esposo, el productor cinematográfico Tyler Zacharia, como “mi presidente”, antes de corregirse y continuar con su intervención.

La llegada de Katie Zacharia como nueva portavoz de la Casa Blanca no pasó desapercibida / Especial

¿Cómo confundió Katie Zacharia a su esposo con Donald Trump?

El incidente ocurrió cuando la nueva portavoz hablaba sobre su familia y los retos que representa asumir uno de los cargos de comunicación más importantes del gobierno estadounidense. Mientras se refería a su esposo, Tyler Zacharia, la funcionaria utilizó por equivocación la expresión “mi presidente”, aunque rápidamente corrigió el error y terminó tomándose la situación con humor.

El momento llamó especialmente la atención porque se trataba de su primera conferencia oficial como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, un puesto que exige responder constantemente a cuestionamientos sobre las decisiones del presidente y la política estadounidense. La confusión se sumó a otros instantes en los que la funcionaria recurrió a sus notas para desarrollar sus respuestas.

Antes del incidente, Zacharia había comenzado su intervención agradeciendo a Donald Trump por confiar en ella y permitirle asumir esta responsabilidad dentro de su administración.

“Me siento muy honrada de trabajar para el presidente Trump y el pueblo estadounidense como nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca. Quiero agradecer al presidente Trump por la confianza que ha depositado en mí. Hacía mucho tiempo que quería trabajar para él”, fueron sus primeras palabras desde el atril.

La funcionaria protagonizó un momento incómodo cuando confundió a su esposo con el presidente Trump / Especial

¿Quién es Katie Zacharia, la nueva portavoz de Donald Trump?

Katie Zacharia es una comunicadora conservadora con formación jurídica que anteriormente trabajó como asesora de comunicación de Trump Media & Technology Group, empresa vinculada con Truth Social, la plataforma impulsada por Donald Trump. También tuvo una breve participación como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional y ha aparecido como comentarista en medios estadounidenses como Fox News y Newsmax.

La funcionaria es madre de cuatro hijos y está casada con Tyler Zacharia, productor cinematográfico que ha participado en proyectos como Silence y The Irishman, películas dirigidas por Martin Scorsese. Precisamente, al hablar de su familia durante la conferencia, protagonizó la confusión que se convirtió en uno de los momentos más llamativos de su presentación.

Su trayectoria también comenzó a recibir cuestionamientos relacionados con sus credenciales profesionales. Durante la conferencia surgieron preguntas sobre su formación y habilitación para ejercer como abogada, un asunto que ha generado controversia debido a que no se ha acreditado públicamente que cuente con licencia para ejercer la abogacía en Estados Unidos. Esta discusión es independiente del error cometido durante su intervención.

La nueva secretaria de Prensa, quien sustituye a Karoline Leavitt, se presentó ante los medios / Especial

Trump defiende a su nueva vocera tras su primera conferencia

Pese a las críticas que surgieron por el desarrollo de la comparecencia, Donald Trump expresó públicamente su respaldo a Katie Zacharia y consideró que había realizado un buen trabajo en su primera presentación como portavoz presidencial.

“Me pareció que lo hizo excelente; lo hizo muy bien”, declaró este martes Trump al ser preguntado sobre el desempeño de Zacharia.

La conferencia también destacó por su corta duración. En aproximadamente 14 minutos, la nueva secretaria de Prensa presentó algunos mensajes relacionados con la administración estadounidense y atendió preguntas de únicamente tres medios, antes de dar por terminada su intervención.

Uno de los anuncios realizados durante su participación estuvo relacionado con Kimberly Guilfoyle, quien dejó su cargo como embajadora de Estados Unidos en Grecia en medio de una controversia por señalamientos sobre su conducta. Zacharia informó que Trump había solicitado su salida, mientras que las acusaciones relacionadas con la exembajadora han sido rechazadas por ella.

¿Por qué Karoline Leavitt dejó de ser portavoz de la Casa Blanca?

Katie Zacharia llegó al cargo después de la salida de Karoline Leavitt, quien había sido una de las principales defensoras públicas de Donald Trump durante el inicio de su segundo mandato presidencial. Leavitt dejó sus funciones en agosto de 2026, después del nacimiento de su segundo hijo, con la intención de dedicar más tiempo a su familia.

Durante su gestión, Leavitt se caracterizó por mantener enfrentamientos frecuentes con periodistas y por defender las decisiones de Trump ante cuestionamientos relacionados con política migratoria, economía y asuntos internacionales. También impulsó cambios en el acceso a las conferencias mediante espacios destinados a nuevos medios de comunicación y creadores de contenido.