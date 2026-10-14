Trump causa polémica, tras difundir el ataque mortal de un tigre a un joven

Donald Trump compartió en Truth Social imágenes del ataque mortal de un tigre en Inglaterra./Especial

El presidente de Estados Unidos compartió imágenes del ataque que mató a un joven británico en un parque de animales. La familia de la víctima pidió que dejaran de difundir el video por el dolor que les provoca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de críticas después de publicar en su red social Truth Social un video que muestra el ataque mortal de un tigre contra William Chapman, un joven británico de 23 años. El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra.

La publicación provocó indignación entre usuarios de redes sociales y familiares de la víctima, quienes atraviesan un momento difícil tras su muerte. La familia pidió que dejaran de compartir las imágenes, pues su difusión les causa un sufrimiento adicional mientras intentan afrontar la pérdida.

William Chapman, de 23 años, murió tras ingresar al recinto del felino./Especial

¿Qué publicó Donald Trump sobre el ataque del tigre?

Trump compartió un video de aproximadamente 41 segundos que muestra el inicio del ataque del felino contra el joven. Junto a las imágenes escribió: “¡Nunca te metas con la naturaleza!”, una frase que generó cuestionamientos por la decisión de difundir una grabación relacionada con una muerte reciente.

Posteriormente, el mandatario publicó otro video con escenas de ataques de grandes felinos contra personas. El montaje incluía imágenes aparentemente generadas con inteligencia artificial y música de fondo. Las publicaciones aumentaron las críticas hacia el presidente por compartir contenido que involucra una tragedia mientras la familia de la víctima pedía respeto.

La publicación de Trump provocó críticas de usuarios en redes sociales./@truthsocial

¿Cómo murió el joven atacado por el tigre?

El incidente ocurrió en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de animales ubicado cerca de Doncaster, en Inglaterra. Según los reportes policiales, el joven ingresó al recinto donde se encontraba el tigre y el animal lo atacó, provocándole heridas graves.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron salvarle la vida. Las autoridades británicas iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras el parque permaneció cerrado durante las primeras diligencias.