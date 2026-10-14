La salud de Ramón Ayala volvió a preocupar a sus seguidores este miércoles 14 de octubre, luego de que trascendiera que el cantante habría ingresado a un hospital tras sufrir una caída que presuntamente le provocó una fractura de hombro.
¿Qué pasó en el concierto de Ramón Ayala? Apagan el sonido y desalojan La México
La información fue difundida por el heraldo aseguró que el músico de 80 años se encuentra estable y bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha informado en qué hospital recibiría atención ni cuándo ocurrió el accidente, por lo que los detalles todavía están pendientes de confirmación.
Ramón Ayala ya había hablado de sus problemas de salud
La noticia generó inquietud porque el cantante ha contado que enfrenta dificultades de movilidad debido a la falta de fuerza en las piernas. En distintas ocasiones, el músico ha hablado de las numerosas caídas que ha sufrido a lo largo de su vida, algunas de ellas durante sus actividades profesionales.
Además, el pasado 18 de septiembre, Ayala reveló que permaneció varios días hospitalizado debido a un cuadro de neumonía, además de padecer diabetes, problemas de presión arterial y pasar por una reciente operación por una obstrucción en el colon. Sin embargo, estos padecimientos no permiten establecer por sí solos una relación con la presunta fractura de hombro.
¿Cómo fue el último concierto de Ramón Ayala en La México?
La noticia de su posible hospitalización llega pocos días después de su presentación del 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México. El espectáculo formó parte de su gira de despedida y llamó la atención porque el cantante apareció en silla de ruedas y tocó el acordeón sentado frente a miles de asistentes.
La presentación terminó antes de lo previsto, luego de que el sonido dejara de funcionar y las luces se apagaran. Posteriormente, el público recibió indicaciones para abandonar el recinto, por lo que Ramón Ayala no pudo completar el repertorio anunciado ni despedirse formalmente de sus seguidores.