El llamado “Rey del Acordeón” habría sufrido una fractura de hombro y se encontraría bajo observación médica, su familia y equipo de trabajo no han confirmado el reporte

La salud de Ramón Ayala volvió a preocupar a sus seguidores este miércoles 14 de octubre, luego de que trascendiera que el cantante habría ingresado a un hospital tras sufrir una caída que presuntamente le provocó una fractura de hombro.

La información fue difundida por el heraldo aseguró que el músico de 80 años se encuentra estable y bajo observación médica. Hasta el momento, no se ha informado en qué hospital recibiría atención ni cuándo ocurrió el accidente, por lo que los detalles todavía están pendientes de confirmación.

La información señala una posible fractura de hombro, aunque no existe confirmación oficial./Especial

Ramón Ayala ya había hablado de sus problemas de salud

La noticia generó inquietud porque el cantante ha contado que enfrenta dificultades de movilidad debido a la falta de fuerza en las piernas. En distintas ocasiones, el músico ha hablado de las numerosas caídas que ha sufrido a lo largo de su vida, algunas de ellas durante sus actividades profesionales.

Además, el pasado 18 de septiembre, Ayala reveló que permaneció varios días hospitalizado debido a un cuadro de neumonía, además de padecer diabetes, problemas de presión arterial y pasar por una reciente operación por una obstrucción en el colon. Sin embargo, estos padecimientos no permiten establecer por sí solos una relación con la presunta fractura de hombro.

El cantante de 80 años enfrenta dificultades de movilidad que ha compartido públicamente./Especial

¿Cómo fue el último concierto de Ramón Ayala en La México?

La noticia de su posible hospitalización llega pocos días después de su presentación del 10 de octubre en la Plaza de Toros La México, en la Ciudad de México. El espectáculo formó parte de su gira de despedida y llamó la atención porque el cantante apareció en silla de ruedas y tocó el acordeón sentado frente a miles de asistentes.