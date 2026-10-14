El “Narco de Narcos” tendrá una nueva audiencia el 20 de noviembre de 2026, mientras continúan las negociaciones con las autoridades estadounidenses./ RS

El fundador del Cártel de Guadalajara compareció ante una corte de Nueva York, donde se confirmó que continúa negociando con la Fiscalía estadounidense para evitar un juicio

Rafael Caro Quintero, identificado como el “Narco de Narcos”, deberá continuar enfrentando su proceso judicial en Estados Unidos, luego de que este miércoles 14 de octubre de 2026 concluyera una nueva audiencia sin alcanzar un acuerdo de culpabilidad. Aunque sus abogados mantienen negociaciones con las autoridades estadounidenses, todavía no existe una resolución que permita evitar el juicio previsto para el próximo año.

La comparecencia se desarrolló durante la mañana en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn, y se extendió por aproximadamente 15 minutos. Ante el juez Frederic Block, la defensa y los fiscales reconocieron que las conversaciones siguen abiertas, pero no presentaron una propuesta definitiva. Durante la sesión también estuvo presente Ismael Quintero Arellanes, sobrino del acusado, quien enfrenta cargos dentro del mismo proceso judicial.

¿Cuándo será la próxima audiencia de Rafael Caro Quintero en Estados Unidos?

El tribunal estableció el 20 de noviembre de 2026 como la siguiente fecha para revisar el avance del caso. Además, la Fiscalía informó que ampliará el periodo comprendido en una de las acusaciones, sin que esto implique nuevos delitos. Mientras tanto, ambas partes podrán continuar las negociaciones para determinar si existe alguna posibilidad de resolver el procedimiento antes de llegar a juicio.

Por ahora, el inicio del juicio contra Rafael Caro Quintero permanece programado para el 8 de marzo de 2027, aunque la fecha podría modificarse dependiendo de los avances judiciales. El exlíder criminal mantiene su declaración de no culpabilidad y, hasta el momento, no se ha confirmado que esté dispuesto a cambiarla como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara enfrenta cuatro cargos federales relacionados con el narcotráfico, en un expediente que también está vinculado con el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), ocurrido en Jalisco en 1985. Las autoridades estadounidenses lo señalan por su presunta participación en estos hechos, que dieron origen a una investigación que se ha prolongado durante más de cuatro décadas.

Rafael Caro Quintero podría enfrentar cadena perpetua si es declarado culpable de los delitos que se le imputan en Estados Unidos./ RS

Estados Unidos ya descartó pedir la pena de muerte contra Caro Quintero

Uno de los puntos más importantes del caso es que Rafael Caro Quintero ya no enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de muerte, luego de que en agosto de 2025 el fiscal Joseph Nocella Jr. anunciara que el Gobierno estadounidense no solicitaría ese castigo. Sin embargo, de ser encontrado culpable, el acusado todavía podría recibir una condena de cadena perpetua, debido a la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

El mexicano fue entregado a las autoridades de Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros 28 presuntos integrantes de organizaciones criminales, como parte de un traslado realizado por el Gobierno de México. Al llegar a territorio estadounidense, agentes de la DEA le colocaron las esposas que pertenecieron a “Kiki” Camarena, en un acto relacionado con la investigación por el asesinato del agente ocurrido hace más de 40 años.