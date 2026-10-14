Puedes hacer llamadas WhatsApp, sin tener una cuenta: así crea y comparte un enlace

WhatsApp habilitó llamadas para personas que no tienen una cuenta en la aplicación./Especial

La aplicación para llamadas y mensajes ha habilitado llamadas para invitados, una función que permite realizar conversaciones de audio y video con personas que no tienen WhatsApp, sin costo y sin límite de tiempo

¿Tienes que hacer una videollamada con alguien que no usa WhatsApp? Ahora ya no será necesario que esa persona descargue la aplicación ni que cree una cuenta para participar. La plataforma lanzó una función que permite invitar a usuarios externos mediante un enlace para que se conecten desde el navegador de una computadora.

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La herramienta, llamada “llamadas para invitados”, permite conversaciones individuales y grupales de hasta 32 participantes. Las llamadas son gratuitas y cuentan con cifrado de extremo a extremo, aunque la persona que organiza la comunicación debe autorizar el ingreso de cada invitado.

Las llamadas permiten conversaciones individuales y grupales de hasta 32 participantes./@pixabay

¿Cómo llamar por WhatsApp a alguien sin cuenta?

Para utilizar esta función, la persona que organiza la llamada, debe tener una cuenta de WhatsApp. Desde la aplicación puede crear un enlace y compartirlo con quienes desea invitar, incluso si utilizan otros servicios de mensajería.

Estos son los pasos para generar el enlace: Abre WhatsApp y entra a la pestaña Llamadas. Pulsa el ícono “+”. Selecciona la opción para crear un enlace de llamada. Elige si quieres una llamada de audio o video. Copia el enlace y compártelo por WhatsApp, correo electrónico u otra aplicación de mensajería. La persona invitada solo necesita abrir el enlace desde el navegador de su computadora, escribir su nombre y esperar a que el organizador apruebe su entrada.

a función incluye llamadas gratuitas, cifrado de extremo a extremo y herramientas para compartir pantalla./@pixabay

¿Qué pueden hacer las personas que entran sin WhatsApp?

Los invitados pueden participar en llamadas individuales o grupales sin descargar la aplicación ni registrarse. Durante la conversación, también pueden compartir la pantalla de su computadora, reaccionar con emojis y levantar la mano para pedir la palabra.