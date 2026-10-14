Laura Bozzo habría ingresado a un hospital público de Acapulco desde el martes 13 de octubre, de acuerdo con versiones periodísticas./ RS

La conductora peruana habría ingresado de emergencia a un hospital de Guerrero por complicaciones gastrointestinales; hasta el momento no existe un diagnóstico médico oficial

La salud de Laura Bozzo ha provocado preocupación luego de que surgieran reportes que señalan que la conductora peruana estaría intubada y en estado grave en un hospital de Acapulco, Guerrero. La información fue difundida este miércoles 14 de octubre de 2026 y apunta a que la presentadora habría sufrido complicaciones gastrointestinales que requirieron atención médica de emergencia.

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De acuerdo con información atribuida a la periodista María Luisa Valdés Doria, la también abogada habría sido hospitalizada desde el martes 13 de octubre, luego de presentar diversos problemas de salud. Las versiones indican que permanece bajo atención especializada en un hospital público ubicado en las afueras de Acapulco, ciudad donde reside desde hace varios años.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy 14 de octubre?

Los reportes señalan que Laura Bozzo estaría atravesando una situación médica delicada, al grado de que presuntamente habría necesitado intubación. Aunque inicialmente se habló de molestias gastrointestinales, posteriormente surgieron versiones sobre una posible úlcera gástrica que habría presentado complicaciones. Sin embargo, no existe un comunicado médico oficial que confirme su estado de salud ni los procedimientos a los que habría sido sometida.

Entre los padecimientos que se mencionan se encuentran una obstrucción intestinal y deshidratación severa, condiciones que pueden representar un riesgo importante para la salud. También han circulado versiones sobre una posible perforación de una úlcera gástrica, aunque hasta ahora ninguno de estos diagnósticos ha sido confirmado por especialistas que atiendan a la presentadora.

Reportan que Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, por presuntas complicaciones gastrointestinales./ RS

¿Dónde estaría hospitalizada Laura Bozzo?

La información que comenzó a circular señala que la conductora de 75 años habría ingresado a un hospital público de Acapulco, Guerrero, donde recibiría atención por las presuntas complicaciones abdominales. No obstante, no se ha confirmado oficialmente el nombre del centro médico, ni se han dado a conocer detalles sobre los tratamientos que estaría recibiendo.

La preocupación por su estado de salud también ha recordado un episodio ocurrido en 2016, cuando Laura Bozzo enfrentó graves problemas médicos después de una intervención quirúrgica en Perú. En aquella ocasión sufrió complicaciones intestinales que pusieron en riesgo su vida y requirieron nuevas operaciones. Sin embargo, no existe información que relacione aquel antecedente con su presunta hospitalización actual.

Por ahora, ni Laura Bozzo ni sus familiares o representantes han confirmado públicamente las versiones sobre su intubación y estado crítico.