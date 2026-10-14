Fuerzas federales detuvieron en Juchitán de Zaragoza a uno de los principales generadores de violencia en Oaxaca, implicado en extorsiones y homicidios en la región

En las primeras horas de este miércoles 14 de octubre del 2026, fue reportada la detención de un hombre identificado como Iván 'N', alias "El Cromo", señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Esta acción forma parte de los operativos de seguridad desplegados contra los grupos criminales que operen en el estado.

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La detención fue a dada a conocer por autoridades federales, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Esta captura es un movimiento estratégico para las corporaciones de seguridad en el Itsmo de Tehuantepec, una región donde las autoridades mantienen las labores de inteligencia e investigación contras las organizaciones y grupos delictivos.

Iván 'N' fue detenido por investigaciones relacionadas con presuntos delitos y vinculado con un grupo criminal / @SSPCMexico

Operativo contra el crimen organizado

De acuerdo con la información difundida de las autoridades, ‘El Cromo’ es identificado como un presunto integrante de la estructura criminal vinculada al CJNG. La detención de Ivan 'N' se suma a los esfuerzos de elementos federales y de seguridad para combatir la delincuencia organizada en Oaxaca.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec”, expresó el funcionario.

Autoridades investigan posibles vínculos entre Los Cromos y delitos de extorsión, secuestro y tráfico de drogas / @SSPCMexico

De esta forma, resalta la estrategia del Gobierno de México para reforzar la coordinación entre las instituciones de seguridad y atender los focos de violencia en la entidad. Las labores de inteligencia buscan identificar a los responsables de actividades criminales y actuar contra las estructuras que operan en distintas zonas del estado.

Vínculos criminales de "El Cromo"

Iván 'N' y la célula criminal "Los Cromos", vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), están relacionados con presuntos delitos de homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas en el Istmo de Tehuantepec.