Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco; esto se sabe de su salud

Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco. / @laurabozzo_of

Reportes señalan que la conductora peruana habría presentado complicaciones intestinales; hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre su diagnóstico y evolución

La conductora de televisión Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco, Guerrero, luego de presentar complicaciones de salud que, de acuerdo con reportes, estarían relacionadas con una obstrucción intestinal y deshidratación severa.

La información comenzó a circular el martes 13 de octubre de 2026. Las versiones difundidas apuntan a que la presentadora habría ingresado al Hospital General de Acapulco El Quemado, perteneciente al sistema IMSS-Bienestar. Sin embargo, su equipo de trabajo no había emitido un comunicado público que confirmara los detalles de su estado de salud al momento de los reportes.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, la emergencia médica de Laura Bozzo estaría relacionada con una obstrucción intestinal y un cuadro de deshidratación severa.

Algunas publicaciones también mencionaron una posible peritonitis y la valoración de una cirugía de urgencia. No obstante, estos datos no cuentan con una confirmación médica pública que permita establecerlos como un diagnóstico definitivo o asegurar qué procedimiento se habría realizado.

Por ahora, tampoco se ha informado oficialmente cuánto tiempo permanecería hospitalizada la conductora ni cuál sería su pronóstico. Por ello, los detalles sobre la gravedad de su condición deben considerarse preliminares.

Reportan complicaciones intestinales en la salud de Laura Bozzo. / @laurabozzo_of

¿Dónde habría sido hospitalizada Laura Bozzo?

Los reportes periodísticos ubican a la presentadora en el Hospital General de Acapulco El Quemado, en Guerrero, unidad que forma parte del sistema IMSS-Bienestar.

Según las versiones publicadas, el personal médico habría valorado una intervención quirúrgica para atender las complicaciones intestinales. Sin embargo, no hay información pública verificada que confirme el resultado de una posible operación.