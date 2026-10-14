Un aparatoso accidente en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), sorprendió a quienes transitaban por la zona la mañana de este miércoles 14 de octubre. Un automóvil rojo terminó volcado tras impactarse contra un camellón, a la altura de la glorieta de El Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc.
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De acuerdo con el reporte de N+, el percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando la mujer circulaba por una de las avenidas más transitadas y al intentar dar vuelta, no habría visto la división del Metrobús y chocó contra la estructura, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.
Así fue el rescate de la conductora EN VIVO
Tras el impacto, peatones y personal de N+ que se encontraba en el lugar acudieron para auxiliar a la conductora. Entre varias personas lograron abrir la puerta del automóvil y ayudar a la mujer a salir de la unidad, que había quedado volcada sobre la vialidad.
La conductora que viajaba sola, una vez fuera del vehículo, logró incorporarse. De acuerdo con las primeras imágenes difundidas por el medio, la mujer se encontraba visiblemente alterada por lo ocurrido, aunque señaló momentos después que se encontraba bien. Hasta el momento, se desconoce si fue trasladada al hospital por elementos de emergencia.