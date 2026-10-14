Un automóvil volcó sobre Paseo de la Reforma, cerca de El Caballito, en CDMX / Redes Sociales @Carlos Tejeda

Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó volcada sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Peatones y personal de un medio de comunicación intervinieron para ayudarla a salir

Un aparatoso accidente en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX), sorprendió a quienes transitaban por la zona la mañana de este miércoles 14 de octubre. Un automóvil rojo terminó volcado tras impactarse contra un camellón, a la altura de la glorieta de El Caballito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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De acuerdo con el reporte de N+, el percance ocurrió alrededor de las 06:00 horas, cuando la mujer circulaba por una de las avenidas más transitadas y al intentar dar vuelta, no habría visto la división del Metrobús y chocó contra la estructura, lo que provocó que el vehículo terminara volcado.

Peatones y personal de N+ auxiliaron a la conductora para sacarla del vehículo / @OVIALCDMX

Así fue el rescate de la conductora EN VIVO

Tras el impacto, peatones y personal de N+ que se encontraba en el lugar acudieron para auxiliar a la conductora. Entre varias personas lograron abrir la puerta del automóvil y ayudar a la mujer a salir de la unidad, que había quedado volcada sobre la vialidad.