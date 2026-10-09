El Gobierno federal prepara un decreto para proteger a niñas, niños y adolescentes de materiales peligrosos en internet

El Gobierno de México prepara nuevas medidas para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de decreto que establecerá obligaciones para las plataformas digitales, con el objetivo de retirar contenidos que promuevan la violencia, los discursos de odio, el extremismo violento y otras conductas que puedan representar un riesgo para los menores de edad.

La propuesta contempla que las empresas responsables de estos servicios digitales deberán identificar, retirar y reportar determinados materiales peligrosos, especialmente aquellos relacionados con abuso y explotación sexual, violencia contra menores, suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios. Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de protección que actualmente operan en internet y mejorar la comunicación entre las compañías tecnológicas y las instituciones encargadas de la seguridad pública.

México prepara nuevas medidas para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet / Magnific

¿Qué contenidos deberán eliminar las plataformas digitales en México?

De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno federal, las plataformas estarán obligadas a actuar frente a diferentes categorías de contenidos considerados de riesgo para niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentran las publicaciones que inciten a la violencia, promuevan discursos de odio o fomenten el extremismo violento, así como aquellos materiales vinculados con el abuso, la explotación y la violencia sexual.

La propuesta también incluye contenidos relacionados con suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios, temas que las autoridades consideran especialmente delicados por sus posibles consecuencias entre los usuarios menores de edad. La intención es que las empresas refuercen sus procedimientos para detectar estas publicaciones y retirarlas de sus servicios digitales, en lugar de permitir que permanezcan disponibles sin una intervención oportuna.

Además de eliminar los materiales identificados, las compañías deberán reportar los casos correspondientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional, con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades cuando se detecten contenidos vinculados con posibles conductas delictivas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un proyecto de decreto que establecerá obligaciones para las plataformas digitales / Magnific

Sheinbaum anuncia nuevas obligaciones para las redes sociales

Durante la presentación de la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el decreto busca establecer responsabilidades más claras para las empresas que administran plataformas digitales. La mandataria sostuvo que estos espacios deben contar con condiciones de seguridad suficientes para proteger a los menores, particularmente cuando pueden estar expuestos a materiales que promueven conductas violentas o representan riesgos para su integridad.

Sheinbaum enfatizó que las disposiciones del decreto serán obligatorias, aunque precisó que, en esta primera etapa, no se contempla incorporar sanciones contra las empresas que incumplan con las medidas. La presidenta argumentó que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos de abuso sexual o violencia debe ser un objetivo compartido entre las autoridades y las compañías tecnológicas.

La mandataria también señaló que antes de la publicación del documento se abrirá un espacio de diálogo con representantes de las plataformas, con la intención de revisar los alcances de las nuevas obligaciones y conocer las observaciones de las empresas involucradas. Sin embargo, dejó claro que el carácter obligatorio de las medidas no estará sujeto a negociación, pues considera necesario garantizar que internet sea un entorno más seguro para la población infantil y adolescente.

El objetivo es retirar contenidos que promuevan la violencia, los discursos de odio y el extremismo violento / Magnific

¿Cuándo entrará en vigor el decreto sobre contenidos digitales?

La presidenta informó que el Gobierno federal prevé publicar el decreto la próxima semana, posiblemente entre martes y miércoles, después de mantener conversaciones con representantes de las empresas tecnológicas. El objetivo de este periodo será afinar algunos aspectos relacionados con la aplicación de las medidas y los mecanismos de coordinación con las autoridades.

Sheinbaum explicó que existe interés en que las nuevas disposiciones comiencen a aplicarse lo antes posible, debido a que forman parte de un compromiso asumido con la sociedad después de un ataque registrado en una escuela de Coahuila. A partir de ese hecho, el Gobierno federal comenzó a trabajar en una estrategia para fortalecer la prevención de la violencia y reducir la exposición de menores a contenidos peligrosos en entornos digitales.