La propuesta presentada en el Congreso capitalino busca reconocer como una modalidad de violencia escolar la difusión de peleas entre estudiantes con fines de popularidad o para conseguir seguidores

La difusión de peleas escolares en redes sociales podría ser reconocida como una modalidad de violencia en la Ciudad de México, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Congreso capitalino por la diputada Rebeca Peralta. El proyecto plantea reformar la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para incorporar la llamada “explotación digital de la violencia escolar”, una conducta relacionada con grabar y compartir agresiones entre estudiantes para obtener popularidad, seguidores o interacciones en plataformas digitales.

La propuesta contempla intervenir incluso cuando se trate de una sola pelea, sin que exista necesariamente un historial previo de acoso, bullying o una relación de dominación entre los estudiantes involucrados.

¿Qué busca frenar la iniciativa sobre las peleas escolares?

El planteamiento parte de que una agresión ocurrida dentro de un plantel puede tener un impacto mucho mayor cuando es grabada y difundida en internet. De acuerdo con Rebeca Peralta, una pelea entre estudiantes no debería convertirse en contenido para conseguir “likes”, seguidores o popularidad. La legisladora señaló que una sola grabación puede alcanzar a cientos o miles de personas y prolongar el daño provocado por la agresión.

Por ello, la iniciativa busca que la difusión de estos contenidos sea atendida como parte de la problemática de violencia escolar, particularmente cuando el objetivo sea convertir una agresión en contenido para redes sociales.

La iniciativa plantea reconocer la difusión de agresiones escolares como una forma de violencia. / iStock

¿Habrá cárcel o multas por compartir peleas escolares?

No. La propuesta no contempla crear nuevos delitos ni imponer penas de cárcel o multas a estudiantes. El proyecto plantea, en cambio, medidas educativas y restaurativas para generar conciencia sobre las consecuencias de la violencia, el impacto que puede tener la viralización de una agresión, el respeto a la dignidad de las personas y el uso responsable de las tecnologías.

La intención, de acuerdo con la legisladora, es evitar que niñas, niños y adolescentes sean criminalizados por este tipo de situaciones y, en su lugar, promover acciones que permitan comprender las consecuencias de difundir una agresión.

Grabar una pelea no siempre sería considerado violencia digital

Uno de los puntos importantes de la propuesta es que grabar una agresión no sería considerado automáticamente explotación digital de la violencia escolar. La iniciativa contempla excepciones cuando el material sea utilizado para pedir ayuda, denunciar los hechos, informar a familiares o autoridades, aportar pruebas para una investigación o proteger a las personas involucradas.

De esta manera, el planteamiento busca diferenciar entre documentar una agresión con fines de auxilio o denuncia y utilizar las imágenes como contenido para obtener atención, seguidores o popularidad en redes sociales.