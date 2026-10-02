Tras el ataque ocurrido en una secundaria, el gobierno federal plantea nuevas obligaciones para las plataformas digitales y medidas de prevención en escuelas

Luego del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón, Coahuila, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo que prepara un decreto para establecer obligaciones a las plataformas digitales frente a contenidos relacionados con actos violentos. La intención, explicó, es que las empresas detecten, reporten y retiren oportunamente publicaciones que inciten directamente a la violencia.

La propuesta surgió después de los hechos registrados el 1 de octubre en una secundaria de Torreón. De acuerdo con lo expuesto durante la conferencia matutina, el gobierno federal busca fortalecer las medidas de prevención y detección temprana de conductas que puedan representar un riesgo para estudiantes, además de aumentar la protección de niñas, niños y adolescentes en redes sociales.

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La presidenta planteó nuevas obligaciones para las plataformas digitales frente a contenidos violentos./especial

¿Qué quiere cambiar el gobierno en las plataformas digitales?

Sheinbaum señaló que se trabaja para que las plataformas digitales asuman una parte de la responsabilidad en la detección de comunicaciones relacionadas con actos violentos. El planteamiento contempla que, cuando se identifiquen contenidos de este tipo, las empresas puedan retirarlos y reportarlos ante las autoridades correspondientes.

La presidenta sostuvo que estas medidas deben establecer límites frente a contenidos relacionados con actos delictivos y violencia, pero aseguró que el objetivo es avanzar en materia de prevención sin convertir la regulación en censura. También planteó que posteriormente se realicen foros para discutir otros mecanismos relacionados con el impacto de las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes.

El grupo de trabajo está integrado por representantes de la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública y el Centro Nacional de Inteligencia. Sheinbaum indicó que también participarán especialistas de instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional.

El gobierno busca fortalecer la detección y reporte de publicaciones que inciten directamente a la violencia./especial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que una de las propuestas consiste en establecer obligaciones para las plataformas en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia. También se contemplan mecanismos de coordinación con las autoridades.

¿Qué otras medidas se plantean para prevenir casos de violencia?

Además de la regulación de plataformas, el gobierno federal anunció acciones dirigidas a las escuelas, estudiantes y familias. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento del programa ABC de las emociones, así como la realización de asambleas con madres y padres de familia y la instalación de buzones confidenciales para reportar posibles situaciones de riesgo.

También se plantean mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, junto con una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras en la prevención y atención de situaciones que puedan generar preocupación.

Las autoridades también señalaron que se buscarán reformas para fortalecer la regulación del acceso y uso de redes sociales por parte de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en su protección frente a contenidos violentos o considerados nocivos. La propuesta incluye mecanismos de verificación y protección adecuados a la edad, además de mayores responsabilidades para las plataformas.

Por su parte, García Harfuch informó que el Centro Nacional de Inteligencia mantiene un monitoreo de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar contenidos, conductas o personas que puedan representar un riesgo relacionado con expresiones de extremismo violento.

El funcionario agregó que también se han reforzado las capacidades de investigación en fuentes abiertas, con el objetivo de analizar actividad digital relacionada con posibles amenazas, identificar patrones y establecer posibles relaciones entre usuarios. El seguimiento de comunidades y contenidos de estas características busca detectar amenazas creíbles o posibles llamados a cometer actos violentos.