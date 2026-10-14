Trabajadores del IMSS anuncian nueva marcha en CDMX este 14 de octubre y estas calles serán afectadas

Trabajadores del IMSS-Bienestar anunciaron una nueva marcha en la CDMX para este miércoles 14 de octubre de 2026./ X: @SCPPyBG

Trabajadores de la salud volverán a manifestarse este miércoles para exigir mejores condiciones laborales. Conoce el horario, la ruta y las zonas donde podría haber afectaciones viales

Una nueva marcha de trabajadores del IMSS-Bienestar podría complicar la circulación en la Ciudad de México este miércoles 14 de octubre de 2026, principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón. La protesta está programada para comenzar a las 8:00 de la mañana y contempla un recorrido por Avenida Insurgentes Sur, por lo que los automovilistas deberán considerar posibles bloqueos y retrasos durante sus traslados.

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La movilización fue convocada por el Frente por la Justicia Laboral, integrado por distintas organizaciones sindicales del sector salud, que buscan obtener respuestas a demandas relacionadas con prestaciones, condiciones de trabajo y representación sindical. Esta jornada tendrá lugar apenas un día después de las protestas realizadas el martes 13 de octubre por empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en diferentes puntos de la capital.

¿Dónde será la marcha del IMSS este 14 de octubre y a qué hora comienza?

El punto de reunión será la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en Avenida Insurgentes Sur número 1940, colonia Florida, en la alcaldía Álvaro Obregón. Desde las 8:00 horas, los participantes comenzarán a concentrarse para posteriormente dirigirse a las oficinas federales del IMSS-Bienestar, localizadas en Gustavo E. Campa número 54, colonia Guadalupe Inn, dentro de la misma demarcación.

Debido al recorrido anunciado, Insurgentes Sur y las calles cercanas a las colonias Florida y Guadalupe Inn podrían registrar afectaciones viales durante la mañana. Los organizadores no han precisado cuánto tiempo durará la manifestación ni a qué hora concluirán los posibles bloqueos, por lo que se recomienda anticipar los traslados y consultar los reportes de tránsito de las autoridades capitalinas.

La marcha de trabajadores del IMSS-Bienestar comenzará a las 8:00 de la mañana en la alcaldía Álvaro Obregón./ X: @gloriaalcocer

Trabajadores del IMSS-Bienestar explican los motivos de la protesta

Entre las organizaciones participantes se encuentran el Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa). Los representantes sindicales aseguran que existen compromisos laborales pendientes y solicitan el respeto a la libertad de asociación, el reconocimiento de sus organizaciones y una participación equitativa en los espacios donde se toman decisiones sobre los trabajadores.

Las exigencias también incluyen el pago de prestaciones pendientes, la homologación de beneficios laborales y la entrega de uniformes correspondientes a 2025 y 2026. Asimismo, los sindicatos solicitan garantías contra posibles represalias administrativas, igualdad de condiciones para sus representantes y mecanismos de diálogo que permitan alcanzar acuerdos con las autoridades del organismo.

La protesta también forma parte de una jornada nacional de movilizaciones, para la cual las organizaciones anunciaron posibles cierres en las 23 coordinaciones estatales del IMSS-Bienestar.