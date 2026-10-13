Asesinan a maestro en plena escuela en Oaxaca; esto se sabe del caso

Un maestro fue asesinado dentro de una secundaria en San Blas Atempa, Oaxaca. / RS

Sujetos armados ingresaron a la Escuela Secundaria Técnica 69, en San Blas Atempa, y dispararon contra el profesor Leví Peralta Regalado, quien murió en un hospital de Tehuantepec

Un profesor fue asesinado a balazos al interior de la Escuela Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa, Oaxaca, durante la mañana de este martes 13 de octubre. La víctima fue identificada como Leví Peralta Regalado, quien falleció en un hospital a consecuencia de las heridas que sufrió durante la agresión.

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De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), personas no identificadas ingresaron al plantel educativo y dispararon contra el docente. Tras el ataque, se desplegaron agentes de investigación para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables.

¿Cómo ocurrió el ataque contra el maestro en Oaxaca?

Los primeros reportes indican que sujetos armados ingresaron a las instalaciones de la secundaria y dispararon contra el profesor. La agresión provocó momentos de alarma entre la comunidad escolar, mientras estudiantes buscaban resguardarse.

El docente recibió múltiples lesiones por proyectil de arma de fuego y fue trasladado en una patrulla de la Policía Municipal a una unidad médica de Santo Domingo Tehuantepec. Sin embargo, murió en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.

Tras los hechos, se solicitó el apoyo de las autoridades y personal de emergencia. La agresión ocurrió dentro de un plantel público del municipio de San Blas Atempa, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

¿Quién era Leví Peralta Regalado?

Además de su labor docente, Leví Peralta Regalado tenía una trayectoria dentro de la representación sindical de la Sección XXII de la CNTE en Oaxaca.

De acuerdo con el pronunciamiento difundido por la organización, el profesor formó parte del Comité Ejecutivo Seccional durante el periodo 2012-2016 y, al momento de su asesinato, se desempeñaba como secretario general de la Delegación Sindical D-II-333, correspondiente al sector Tehuantepec, en la región del Istmo.

El magisterio expresó sus condolencias a los familiares, amistades y compañeros del docente, y manifestó su solidaridad ante la pérdida.

Leví Peralta Regalado murió tras ser atacado a balazos en una secundaria. / RS

CNTE exige esclarecer el asesinato del maestro

A través de un comunicado, la Sección XXII condenó el homicidio y demandó a las autoridades municipales, estatales y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que esclarezcan los hechos.

La organización sindical pidió que se investigue lo ocurrido, se identifique a los responsables y se aplique la justicia correspondiente. También expresó preocupación por la violencia dentro de los centros educativos, espacios destinados a la enseñanza y al aprendizaje.

En su pronunciamiento, el magisterio envió un mensaje de apoyo a los familiares y amigos de Peralta Regalado y reiteró su exigencia de que el crimen no quede impune.