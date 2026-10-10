La Fiscalía de Oaxaca investiga como principal línea que la agresión estaba dirigida contra un presunto generador de violencia de la región

El asesinato del periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, generó consternación entre comunicadores y habitantes de la Costa de Oaxaca después de que el reportero perdiera la vida durante un ataque armado ocurrido la tarde del pasado viernes 9 de octubre de 2026 en Santiago Pinotepa Nacional. La agresión dejó un saldo de tres hombres muertos y también se reportó a una mujer lesionada, mientras autoridades estatales comenzaron las investigaciones para determinar con precisión el móvil y localizar a los responsables.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) estableció como una de sus primeras líneas de investigación que el objetivo principal del ataque habría sido un hombre identificado como Darío Armando Santiago Aguilar, alias “El Darío”, señalado por autoridades como presunto generador de violencia en la zona. Huesca Manzano, además de su labor como comunicador, trabajaba como taxista y habría acudido al lugar para brindar un servicio de transporte cuando ocurrió la agresión.

Matan a el periodista Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica / Especial

¿Cómo asesinaron al periodista Hamurabi Huesca en Oaxaca?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del viernes 9 de octubre en la zona conocida como La Planta, en Santiago Pinotepa Nacional. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron hasta el lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el sitio, provocando una movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia.

Hamurabi Huesca murió en el lugar, al igual que otro hombre. El sujeto identificado como “El Darío” resultó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica, pero posteriormente también se reportó su fallecimiento. Una mujer habría resultado lesionada durante la agresión y fue llevada a un centro hospitalario.

Los primeros reportes indican que el ataque al comunicador no iba directo contra él / Especial

¿Por qué asesinaron a Hamurabi Huesca?

Hasta ahora, no existe una conclusión definitiva sobre el móvil del crimen, aunque la Fiscalía de Oaxaca ha centrado inicialmente sus investigaciones en la presencia de “El Darío” en el lugar de la agresión.

Según la información disponible, este hombre era señalado por autoridades como presunto generador de violencia en la región de la Costa y estaría relacionado con actividades delictivas. La hipótesis inicial plantea que el ataque armado estaba dirigido en su contra y que las demás víctimas fueron alcanzadas durante la agresión.

Hamurabi Huesca había acudido en su taxi a recoger a una persona cuando el ataque comenzó / Especial

¿El crimen está relacionado con su trabajo como periodista?

Una de las preguntas que surgió inmediatamente después del asesinato fue si la labor periodística de Hamurabi Huesca pudo tener alguna relación con el ataque. Hasta este momento, no existe información oficial que permita confirmar esa hipótesis.

Huesca dirigía Pinotepa Comunica, un medio digital dedicado principalmente a noticias locales, temas de seguridad, información comunitaria y acontecimientos de interés para los habitantes de Pinotepa Nacional y otros municipios de la región de la Costa.

La plataforma había conseguido construir una audiencia importante en redes sociales y se había convertido en una fuente informativa para habitantes de la zona. Precisamente por la actividad profesional de Huesca, organizaciones y representantes del gremio han solicitado que su trabajo periodístico no sea descartado automáticamente dentro de las investigaciones.

ARTICLE 19 pide investigar la labor periodística de Hamurabi Huesca

Tras conocerse el asesinato, ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca considerar la actividad periodística de Huesca Manzano entre las posibles líneas de investigación y esclarecer si alguno de sus trabajos informativos pudiera guardar relación con lo sucedido.

La organización también pidió que exista coordinación con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), perteneciente a la Fiscalía General de la República, para que las indagatorias contemplen los protocolos correspondientes cuando una víctima desempeñaba actividades periodísticas.

La petición busca que la investigación no se limite únicamente a la primera hipótesis relacionada con el presunto objetivo del ataque, sino que se analice también el trabajo realizado por el comunicador, sus publicaciones y cualquier posible amenaza o riesgo asociado con su profesión.