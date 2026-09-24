La película llegará a los cines de México el 24 de septiembre después de obtener seis nominaciones al Ariel / Especial

Su director habló en exclusiva con CONTRA sobre una historia de ficción construida alrededor de una dolorosa realidad: los ataques contra periodistas

Hay ocasiones en las que la ficción necesita exagerar la realidad para estremecer al espectador, pero J. Xavier Velasco asegura que con Cocodrilos ocurrió prácticamente lo contrario. El director y escritor construyó un thriller alrededor de un joven fotoperiodista que arriesga su vida para continuar una investigación que su amiga y mentora dejó inconclusa después de convertirse en víctima del crimen organizado, pero el proceso de documentación terminó enfrentándolo a historias que resultaron todavía más duras que lo plasmado en pantalla.

‘Cocodrilos’ se estrena el próximo 24 de septiembre en cines de México, luego de un recorrido por festivales y con seis nominaciones a los Premios Ariel. En entrevista exclusiva con CONTRA, Velasco habló sobre el origen del largometraje, la violencia contra la prensa, los casos que lo impulsaron a escribir la historia y el impacto emocional que tuvo acercarse a testimonios de periodistas y madres buscadoras durante el proceso de investigación.

J. Xavier Velasco nos contó que 'Cocodrilos' es un thriller apegado a la realidad del país / Especial

¿‘Cocodrilos’ es drama, thriller o el terror de la realidad mexicana?

La cinta se presenta como un thriller periodístico, pero inevitablemente se mueve por terrenos que pueden resultar aterradores precisamente porque las situaciones que retrata encuentran paralelismos en acontecimientos ocurridos fuera de la pantalla. Para J. Xavier Velasco, ahí radica una de las características fundamentales de la película: aunque sus personajes y trama pertenecen a la ficción, el contexto que los rodea está relacionado con una problemática real.

“Sí, definitivamente la realidad supera la ficción. ‘Cocodrilos’ es un thriller periodístico pero que, aunque es de ficción, pues sí retoma elementos de una realidad muy dura que vivimos y que aunque se gesta la idea basada en hechos de hace más de una década, lamentablemente es muy vigente que es la violencia en contra de los periodistas”.

La historia comenzó a gestarse hace varios años y, pese al tiempo transcurrido desde las primeras ideas hasta su llegada a las salas cinematográficas, el realizador considera que el problema que detonó el proyecto sigue vigente. Cocodrilos utiliza entonces el suspenso y las herramientas del cine de género para conducir al espectador hacia una reflexión sobre el periodismo, la búsqueda de la verdad y las consecuencias que algunos comunicadores enfrentan al realizar su trabajo.

‘Cocodrilos’ se estrena el próximo 24 de septiembre en cines de México / Especial

¿Por qué ‘Cocodrilos’ ocurre en Veracruz?

La elección de Veracruz como escenario no fue fortuita. J. Xavier Velasco es originario de Xalapa y explicó que dos casos relacionados con periodistas veracruzanos lo impactaron profundamente: los asesinatos de Regina Martínez y Rubén Espinosa.

“Yo soy originario de Jalapa, Veracruz. Entonces, pues bueno, a mí la gestión o el interés de contar esta historia, pues viene de sucesos trágicos que fueron el asesinato de Regina Martínez y de Rubén Espinoza que pues también eran veracruzanos. Entonces, a mí me impactó muchísimo, me sacudió y me generó esta necesidad de hablar sobre el tema, aunque reitero, pues es una ficción, pero sí incorpora elementos reales y siempre fue la idea de situarlo en el puerto de Veracruz”.

Así nació una película que no pretende reconstruir directamente aquellos crímenes, sino utilizar elementos de una realidad reconocible para desarrollar una historia completamente ficcional. El puerto de Veracruz funciona como escenario para acompañar a Santiago, protagonista que se adentra progresivamente en una investigación mucho más peligrosa de lo que imaginaba.

Cocodrilos utiliza el suspenso para conducir al espectador hacia una reflexión sobre el periodismo en México / Especial

¿Quién es ‘Santiago’, el fotoperiodista protagonista de ‘Cocodrilos’?

‘Santiago’, conocido como ‘Santi’, es un joven fotoperiodista marcado por una historia familiar dolorosa. Su padre fue víctima de desaparición forzada y esa ausencia se convierte en una de las heridas que determinan la manera en la que el personaje entiende la justicia y la necesidad de encontrar respuestas.

“Santi pues es un fotoperiodista joven, un poco ingenuo, pero con una fortaleza interna que se pone a prueba. Es un personaje que tiene una carencia o emoción, más bien una herida emocional que es la desaparición forzada de su padre, que a su vez genera también una enfermedad que se llama misofobia, que es una fobia a los gérmenes en su madre".

"Entonces, de alguna manera, pues Santi tiene esta necesidad de redención de justicia y cuando sucede el asesinato de su mentora y su amiga, pues emprende esta búsqueda por la verdad, por descubrir qué es lo que hay detrás de ese asesinato y la película es un thriller que te atrapa de principio a fin y te lleva de la mano en una trayectoria que se va oscureciendo cada vez más”.

La muerte de su mentora coloca a Santiago frente a una decisión: mantenerse al margen o continuar la investigación que ella dejó pendiente. Es ahí donde comienza el corazón del thriller y donde el personaje se introduce en un camino que se vuelve progresivamente más oscuro mientras intenta descubrir qué existe detrás del crimen.

J. Xavier Velasco dijo que dos casos lo marcaron para crear la obra: los asesinatos de Regina Martínez y Rubén Espinosa / Especial

J. Xavier Velasco habla sobre la violencia contra periodistas

Entre la concepción inicial, la escritura, el desarrollo, la producción y finalmente la exhibición de Cocodrilos transcurrieron varios años. Velasco reconoce que esperaba que, para cuando la cinta llegara al público, algunas de las circunstancias que inspiraron la historia hubieran perdido vigencia. Desde su perspectiva, ocurrió lo contrario.

“Es una historia que desde su gestión hasta hoy, pues han pasado casi una década. Digamos que el proceso de escritura de guión, de desarrollo, de producción y ahora exhibición fue un periodo de seis años, pero lo más terrible es que en ese periodo pues la vigencia continúa. Sí, definitivamente México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y lamentablemente pues es algo que estamos viendo globalmente, que es el ataque contra la prensa, el ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información. Específicamente también pues hay un ataque contra la verdad”.

Ese paso del tiempo terminó modificando también la lectura de la película. Una historia concebida años atrás continúa dialogando con acontecimientos contemporáneos, algo que para el realizador vuelve especialmente importante evitar que la violencia contra quienes ejercen el periodismo termine convirtiéndose en un hecho cotidiano que deje de provocar indignación.

El puerto de Veracruz funciona como escenario para acompañar a Santiago, el protagonista / Especial

‘Cocodrilos’ busca evitar que la violencia se normalice

Velasco señala que existen numerosos documentales y trabajos periodísticos que han abordado directamente los ataques contra comunicadores. Su apuesta fue utilizar las herramientas de una película de ficción para acercarse al problema desde otra perspectiva.

“Cocodrilos realmente es la primer película que trata el tema de frente. Existen otras series o ficciones cuyos personajes son también periodistas, pero realmente esta película es la primera que toca el tema de una manera frontal y creo que lo importante es a través de una óptica cinematográfica retratar una realidad que nos toca a todos y uno de los objetivos es generar una reflexión que no se normalice esta situación de violencia. Creo que es lo peor que nos puede suceder como humanos, es normalizar la violencia y como ciudadanos, normalizar la violencia contra los periodistas y pensar que son gajes del oficio, es algo terrible, que no nos lleva a ningún buen lugar”.

De esta manera, Cocodrilos no intenta únicamente mantener al público en suspenso. La intención es que el thriller funcione como vehículo para colocar una problemática frente al espectador, sin asumir que las agresiones contra periodistas forman parte inevitable de la profesión.

El director busca marcar una distancia entre mostrar la violencia y glorificarla / Especial

¿Qué piensa el director sobre las series que hacen apología del crimen?

Hablar de violencia y crimen organizado desde la ficción también abrió otra discusión durante la entrevista: la diferencia entre representar personajes criminales y convertirlos en figuras aspiracionales.

Para Velasco, el arte siempre ha mostrado fascinación por personajes oscuros y moralmente cuestionables. El problema, desde su perspectiva, aparece en el tratamiento que se les da y en el punto de vista desde el cual se construye la narrativa.

“La apología a la violencia históricamente siempre ha existido, creo que hay una parte muy importante del arte, pues es la catarsis y a través de estos personajes de escasa moral o personajes criminales que se salen con la suya y en el aspecto de la ficción, pues siempre conllevan a una cierta catarsis, yo creo que el problema, pues no es hablar de estos personajes, sino cuál es la aproximación o el punto de vista que se está abordando es decir la exaltación de personajes del narco, de proyectarlos como una narrativa aspiracional, creo que eso es lo que puede llegar a ser sensible y peligroso”.

El director marca así una distancia entre mostrar la violencia y glorificarla. En el caso de Cocodrilos, asegura que la intención es precisamente la contraria: mostrar sus consecuencias y provocar una reflexión alrededor de quienes quedan atrapados en ella.

“Sin embargo, el arte desde siempre ha estado fascinado con personajes controversiales, con personajes oscuros y creo que lo importante es poner las cosas en su justo contexto y en su justa medida. Ver por ejemplo Cocodrilos es al contrario tiene un trabajo de reflexión sobre la violencia muy particular y que pues es muy ad hoc al tema que está retratando”.

La investigación fue la parte más difícil de ‘Cocodrilos’

Aunque realizar una película independiente implica dificultades de presupuesto, tiempos y producción, Velasco recuerda otro desafío como el más complejo: investigar la realidad que serviría de contexto para escribir el largometraje.

El cineasta buscó testimonios, realizó lecturas y tuvo acercamientos con periodistas y madres buscadoras. Escuchar esas historias significó enfrentarse durante un periodo prolongado a experiencias marcadas por la violencia, desapariciones y pérdidas.

“Bueno yo siento que el proceso de investigación fue lo más complicado porque pues hubo una una tarea de contactar con periodistas con mamás buscadoras y de escuchar sus historias. También hubo trabajo de lectura y acercarse a historias tan terribles y tan desgarradoras creo que fue una parte difícil, creo que también a la hora de estar escribiendo la historia y como tocar o representar pues una oscuridad tan tremenda pues también fue difícil y bueno más que nada pues las dificultades que toda película tiene, bajos presupuestos tiempo contado”.

Esa investigación no solamente terminó aportando elementos para construir el universo de la cinta. También tuvo consecuencias emocionales para su director, quien reconoce que hubo momentos en los que tuvo que alejarse temporalmente del tema.

J. Xavier Velasco quedó afectado por las historias que conoció

La pregunta inevitable fue cuánto puede afectar a un creador sumergirse durante años en un tema de esta naturaleza. Velasco admite que existió un periodo particularmente complicado en el que las historias investigadas lo dejaron sensible y emocionalmente afectado.

“Pues hubo un periodo en el que sí quedé muy afectado, sensible y bueno me sigue doliendo por supuesto de parte de esta consigna de no normalizar la violencia, es que no seamos insensibles y pues yo mismo no soy insensible a lo que sucede, entonces de pronto si tienes que estar ahí alejándote un poco y buscando una salud mental pero yo creo que el trabajo de un documentalista por ejemplo es muchísimo más duro porque ellos están en contacto con esa realidad y son cosas que viven de primera mano”.

Para el realizador, esa reacción también está relacionada con el mensaje que intenta dejar la película: no volverse indiferente ante la violencia. Aun así, distingue su experiencia de la de documentalistas y periodistas que mantienen un contacto directo con víctimas y acontecimientos reales.

¿Cuándo se estrena ‘Cocodrilos’ en México?

Después de su paso por festivales y de conseguir seis nominaciones a los Premios Ariel, Cocodrilos llegará a salas cinematográficas mexicanas el 24 de septiembre.

Velasco considera especialmente importante la respuesta del público durante sus primeros días en cartelera, debido a las dificultades que enfrenta una producción mexicana independiente para conservar espacios de exhibición frente a otros estrenos.

“Los invito a que vayan a ver Cocodrilos al cine se estrena el 24 de septiembre va a estar en diversas salas y búsquenlo en su cartelera. Es muy importante que vayan el primer fin de semana, es crucial para el cine mexicano para que pueda permanecer y no de el ‘semanazo’, entonces por favor vayan. Es un thriller que los va a cautivar, que los va a llevar en un camino pues sí doloroso pero les aseguro que van a salir reflexionando y van a salir muy satisfechos”.