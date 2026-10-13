La justicia de Estados Unidos sentenció a Duane ‘Keffe D’ Davis por planear el crimen del famoso rapero, ocurrido en Las Vegas en 1996

Duane ‘Keffe D’ Davis, de 63 años, fue condenado a una pena de 40 años de prisión a cadena perpetua por el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido hace tres décadas en Las Vegas, Nevada. La sentencia fue dictada este martes 13 de octubre de 2026 por la jueza Carli Kierny, después de que un jurado lo declarara culpable de asesinato en primer grado con uso de un arma mortal.

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La resolución representa la primera condena por el homicidio del famoso cantante, quien murió a los 25 años de edad. El fallo se produjo después de que Davis fuera declarado culpable el 31 de agosto de 2026, cuando los integrantes del jurado determinaron que tuvo una participación fundamental en la organización del crimen, aunque las autoridades no lo identificaron como la persona que disparó directamente contra el artista.

Durante la audiencia, los hermanos del rapero, Sekyiwa y Maurice ‘Mopreme’ Shakur, recordaron las consecuencias que su asesinato provocó en la familia. La sentencia llega después de 30 años de investigaciones sobre uno de los crímenes más conocidos de la industria musical estadounidense, que durante décadas permaneció sin una persona condenada.

¿Por qué Duane Davis organizó el asesinato de Tupac Shakur?

El origen del ataque estuvo relacionado con una disputa entre pandillas de California. Duane Davis era un antiguo dirigente de los South Side Compton Crips, grupo que mantenía conflictos con integrantes de Mob Piru, vinculados con el entorno de Death Row Records, compañía discográfica a la que pertenecía Tupac. Según la Fiscalía, el homicidio fue una represalia por una agresión ocurrida horas antes contra Orlando Anderson, sobrino del condenado.

Los hechos comenzaron la noche del 7 de septiembre de 1996, después de la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon, celebrada en el hotel MGM Grand de Las Vegas. Al terminar el encuentro, Tupac y personas de su círculo participaron en una agresión contra Anderson, situación que, de acuerdo con los fiscales, provocó que Davis organizara una respuesta violenta contra el rapero y sus acompañantes.

Duane Davis, de 63 años, fue declarado culpable de organizar el ataque que terminó con la vida del famoso rapero en 1996./ AP

Más tarde, Tupac viajaba en un automóvil conducido por Marion ‘Suge’ Knight, fundador de Death Row Records, cuando un Cadillac blanco se aproximó al vehículo y desde su interior realizaron varios disparos. El músico recibió heridas de gravedad y fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado durante seis días. Finalmente, falleció el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años, cuando su carrera musical atravesaba uno de sus momentos de mayor reconocimiento.

Las declaraciones de Duane Davis que ayudaron a esclarecer el asesinato

Durante casi tres décadas, las autoridades no lograron obtener una condena por el homicidio. Sin embargo, las investigaciones avanzaron cuando Duane Davis comenzó a revelar públicamente detalles sobre lo ocurrido aquella noche. En distintas entrevistas y en su libro autobiográfico Compton Street Legend, publicado en 2019, relató acontecimientos relacionados con el ataque, declaraciones que posteriormente fueron utilizadas por la Fiscalía como parte de las pruebas presentadas ante el tribunal.

Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años, después de recibir varios disparos en Las Vegas./ AP

El acusado fue detenido en septiembre de 2023 y enfrentó un proceso judicial en el que se declaró inocente. Su defensa cuestionó la credibilidad de sus testimonios y sostuvo que no existían pruebas suficientes para demostrar su participación. No obstante, los fiscales argumentaron que Davis organizó la represalia y proporcionó el arma utilizada, por lo que podía ser responsabilizado del asesinato sin haber disparado personalmente.

Duane ‘Keffe D’ Davis fue detenido en septiembre de 2023 por su presunta participación en el asesinato del rapero./ AP