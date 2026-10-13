El consorcio integrado por Grupo Televisa y Fintech Holdings llegó a un acuerdo para adquirir el negocio de telefonía móvil de AT&T en México

Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron comprar AT&T México por 2 mil millones de dólares, en una operación que cambiará la propiedad de uno de los principales operadores de telefonía móvil del país. El acuerdo fue anunciado este martes 13 de octubre de 2026 por AT&T y Grupo Televisa, que participarán en partes iguales en el consorcio comprador.

La transacción contempla la adquisición del negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México. Sin embargo, la compra todavía está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las autorizaciones regulatorias correspondientes, por lo que el cambio de propiedad no se concretará de inmediato.

¿Cuánto pagarán Televisa y Fintech por AT&T México?

De acuerdo con el comunicado oficial de AT&T, el precio acordado por la operación es de 2 mil millones de dólares en efectivo al cierre, sujeto a determinados ajustes, además de otros beneficios contractuales y contingentes.

Grupo Televisa y Fintech Holdings tendrán una participación de 50 por ciento cada una en el consorcio que adquirirá la compañía. Para financiar la compra, contemplan utilizar una combinación de efectivo disponible y financiamiento mediante deuda garantizada sin recurso contra el consorcio.

¿Cuántos clientes tiene AT&T México?

AT&T México es el segundo operador móvil más grande del país. Al 31 de diciembre de 2025, contaba con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles.

La empresa ofrece servicios integrados de telecomunicaciones, entre ellos telefonía móvil, internet y servicios de valor agregado, mediante títulos de concesión otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En sus resultados al cierre de 2025, AT&T México reportó ingresos consolidados por 85 mil 400 millones de pesos y una utilidad de operación de mil 400 millones de pesos.

Grupo Televisa y Fintech Holdings buscan asumir la propiedad conjunta de AT&T México. / iStock

¿Cuándo se concretará la adquisición?

Grupo Televisa informó que espera cerrar la operación durante el primer trimestre de 2027, siempre que se cumplan las condiciones establecidas y se obtengan las aprobaciones regulatorias necesarias.

Por el momento, el acuerdo representa un paso previo a la transferencia del negocio de telefonía móvil de AT&T en México. La conclusión de la compra dependerá del cumplimiento de los requisitos correspondientes.