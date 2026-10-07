El reality de Televisa regresa con nuevos personajes, cambios en el panel de investigadores y una sorpresa que aparecerá avanzada la competencia

La espera está por terminar para los seguidores de ¿Quién es la Máscara?, que volverá a la televisión mexicana este domingo 11 de octubre de 2026 con el estreno de su octava temporada. La primera emisión comenzará a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que el programa también tendrá disponibilidad a través de ViX y transmisión para el público de Estados Unidos por Univision.

Una vez más, Omar Chaparro estará al frente de la conducción y será quien acompañe cada presentación, dé paso a las pistas y conduzca las revelaciones de los famosos que queden eliminados. La producción mantendrá así uno de los rostros más identificados con el formato desde sus primeras temporadas.

¿Quiénes serán los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2026?

El panel llegará con cambios importantes. Anahí y Juanpa Zurita volverán a ocupar sus lugares como investigadores, mientras que Yuri regresa al programa para intentar descubrir qué celebridades se encuentran detrás de los disfraces.

La principal novedad será Mauricio Ochmann, quien se incorpora por primera vez al equipo de investigadores. El actor tomará el lugar que en temporadas anteriores ocupó Carlos Rivera y se sumará al juego de deducciones, pistas y apuestas que se realiza después de cada presentación.

Desde backstage también estará Marisol González, quien continuará con sus intervenciones detrás del escenario y acompañará a los participantes antes y después de subir a cantar.

Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann integrarán el panel de investigadores./ Georgina Sánchez

Nuevos personajes y una sorpresa a mitad de temporada

La edición de 2026 contará con 18 personajes, todos diseñados para ocultar la identidad de las celebridades mientras avanzan en la competencia. Entre los nombres ya presentados aparecen Rey Slash, Ana Conda, Beto Batazo, Caco Mixtle, El Paisa, Patito Feo, Dr. Kaboom, La Patrona, Roseta Palomares, Fifí Ñera, Alex Loro, Atrapasueños, Gárgola, Carmela Tarantela y Tiburcio.

Cada uno tendrá que cantar frente al público y entregar pistas sobre su identidad sin revelar demasiado. Los investigadores deberán apoyarse en la voz, movimientos, historias y detalles escondidos en cada presentación para formular sus teorías.

La producción prepara además un giro para cuando la competencia ya esté avanzada. Miguel Ángel Fox, productor del programa, adelantó que alrededor del sexto o séptimo episodio aparecerá una especie de “wild card” que se incorporará como elemento sorpresa.