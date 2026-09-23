Jóvenes actores y actrices darán vida a los integrantes originales y a quienes se sumaron al éxito de Timbiriche durante los años 80 / Redes Sociales

La ambiciosa producción de ViX revivirá el origen, la evolución y las tensiones del emblemático grupo pop de los años 80 a través de ocho episodios

El legado de una de las agrupaciones más icónicas de la música juvenil mexicana dará el salto a la ficción. La plataforma ViX prepara el estreno de una serie inspirada en hechos reales sobre Timbiriche, la cual se centrará en los primeros pasos de la banda, sus relaciones personales, sus dilemas y las exigencias que surgieron cuando un grupo de niños y adolescentes se transformó en un fenómeno sociocultural.

La bioserie de ViX explorará los lazos de amistad, los desafíos y la presión de la fama que vivieron los protagonistas en su juventud / Redes Sociales

La historia, que no adoptará un formato documental sino el de un relato dramático, abordará el cambio drástico en las rutinas, responsabilidades y sueños de sus integrantes al crecer bajo los reflectores de la televisión y los escenarios. La producción constará de ocho capítulos de 45 minutos y estará disponible en la plataforma a partir del próximo 9 de octubre.

El reparto anunciado para encarnar las distintas etapas y personajes clave de la historia contempla a las siguientes figuras:

Macarena García interpretará a Sasha Sokol.

Sebastián Poza dará vida a Benny Ibarra.

Iker Solano interpretará a Diego Schoening.

Luis de la Rosa encarnará a Erik Rubín.

Michelle Pellicer será Paulina Rubio.

Sol Wainer interpretará a Mariana Garza.

Jesusa Ochoa dará vida a Alix Bauer.

Edu Maruri encarnará a Eduardo Capetillo.

Andrea Chaparro interpretará a Edith Márquez.

Clara Dalmao será Thalía.

Osvaldo Benavides interpretará al productor Luis de Llano.

Alberto Guerra forma parte del elenco anunciado, aunque el material disponible no precisa el personaje que interpretará.

La nueva producción sobre la historia de Timbiriche se estrenará en ViX el próximo 9 de octubre con ocho episodios / Especial

El proyecto recordará los inicios del grupo en 1982, cuando Televisa reunió a seis niños para replicar en México el éxito del grupo español Parchís, debutando con el tema “Hoy tengo que decirte, papá” y apadrinados por Miguel Bosé en el programa Siempre en Domingo.

Con el paso de los años, la alineación vivió constantes relevos, pasando por voces como Erik Rubín, Thalía, Eduardo Capetillo, Edith Márquez, entre otros, siendo Diego Schoening el único integrante en permanecer ininterrumpidamente hasta su pausa en 1994.

A la par del anuncio del elenco, el canal TimbiricheVEVO lanzó videoclips remasterizados de los grandes éxitos de la banda / Especial