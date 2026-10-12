Telesistema Mexicano compró a los Cremas en 1959, cuando aún era parte de Jarritos

Imperio. No hay mejor palabra para describir al América y Televisa, una relación que comenzó en 1959. A diferencia de la historia reciente de las Águilas, sus primeros años en el profesionalismo fueron complicados, hasta que Emilio Azcárraga Milmo llegó a cambiar para siempre el balompié nacional.

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El 12 de octubre de 1916 no es una fecha baladí para el balompié mexicano, pues un par de estudiantes del Colegio "Mascarones", junto con algunos de "La Perpetua" decidieron fundar el Club América. Tras un paso por el amateurismo y algunas crisis, el equipo pasó a ser parte de Isaac Bessudo, dueño en ese entonces de Jarritos.

Estadio Azteca, en sus primeros años | MEXSPORT

El cambio a Televisa

Sin embargo, como es normal con el futbol y la economía de este país, los Cremas tuvieron otra crisis y Emilio Azcárraga Milmo, conocido como 'El Tigre', decidió comprar al equipo. El conjunto pasó a ser denominado como Los Millonetas, dado al gran poder adquisitivo que consiguieron bajo la tutela de Telesistema Mexicano.

Con Televisa, las Águilas alcanzaron la gloria absoluta, comenzando con fichajes de renombre que quedaron para siempre en el imaginario colectivo. Hombres como Walter Porteño y Alfonso Portugal en la primera parte de los sesentas, terminaron por consolidar una rivalidad con el equipo más laureado de la época: las Chivas.

Carlos Reinoso como jugador de América | MEXSPORT

Presente histórico

Pese al dominio rojiblanco en los primeros años de la época profesional, América tomó protagonismo con su primer título de liga en la Temporada 1965-66. Años después logró el segundo, pero lo más glorioso ocurrió en los ochentas, con uno de los mejores equipos en la historia del balompié nacional.

En dichos años, con nombres como Alfredo Tena, Cristobal Ortega, Carlos de los Cobos, Carlos Hermosillo, Daniel Brailovsky y varias leyendas más consiguieron cinco títulos de liga. El pasado es glorioso, el presente es algo incierto, pero el futuro es brillante con Televisa y el América.