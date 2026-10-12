Miguel Layún, exjugador del América, en festejo tras la obtención del título del Clausura 2013, ante Cruz Azul | IMAGO7

De la hazaña ante Tampico Madero al histórico título frente a Cruz Azul en 2013, las Águilas construyeron su historia impulsados por diversas remontadas

Si hay un equipo que hizo de las remontadas una parte de su identidad, ese es América, ya que a lo largo de sus 110 años de historia, las Águilas protagonizaron noches en las que parecía que todo estaba perdido, pero terminaron transformando marcadores adversos en gestas que quedaron grabadas en la memoria del futbol mexicano.

Una de las primeras grandes muestras de esa capacidad llegó en la Final del Torneo Prode 1985. Después de caer 4-1 ante Tampico Madero en la ida, el conjunto azulcrema necesitaba una actuación prácticamente perfecta para conquistar el campeonato. América respondió con un triunfo por 4-0, con doblete de Eduardo Bacas y anotaciones de Ricardo Peláez y Ramón Ireta, para quedarse con el título en tiempo extra.

Alfredo Tena, exjugador del América, festejando el título conseguido ante Chivas, en 1984 | MEXSPORT

Del milagro ante Necaxa a la noche de Moisés Muñoz

En el Verano 2002, América volvió a demostrar que una desventaja no era sentencia. Necaxa ganó 2-0 el primer partido de la final, pero las Águilas igualaron la serie en la vuelta con goles de Cristian Patiño e Iván Zamorano. En el tiempo extra, Hugo Castillo marcó el tanto que les dio el campeonato y terminó con una sequía de 13 años sin conquistar la Liga.

A nivel internacional, el llamado "Maracanazo" de 2008 también quedó entre las grandes hazañas azulcremas, debido a que tras perder 4-2 frente a Flamengo en la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores, América ganó 3-0 en Brasil con goles de Salvador Cabañas y Enrique Esqueda, para avanzar a los cuartos de final. En ese torneo llegaron hasta las Semifinales al ser eliminados por Liga de Quito.

Pero pocas remontadas alcanzaron la dimensión de la Final del Clausura 2013 ante Cruz Azul. Debido a que en ese partido, Cruz Azul tenia ventaja de dos goles y jugó más de la mitad del partido con 11 hombres, mientras las Águilas tenían 10 por la expulsión de Molina; sin embargo a minutos de levantar el título, Aquivaldo Mosquera descontó al 88’ y, en tiempo agregado, Moisés Muñoz marcó de cabeza para empatar el global, por lo que América terminó coronándose en penales en una de las finales más recordadas del futbol mexicano.

Moisés Muñoz, exportero del América, en la Gran Final ante Cruz Azul, en el Clausura 2023 | IMAGO7

Las Águilas también remontan en Concacaf

En 2015, América perdió 3-0 ante Herediano en la semifinal de ida de la Concachampions. En la vuelta, Darío Benedetto firmó cuatro goles para encabezar un contundente 6-0 que llevó al equipo a la Final, donde terminaría conquistando el título.

A estas gestas se suman la remontada ante Cruz Azul por 4-3 en el Apertura 2016, después de ir perdiendo 3-0 al descanso, y el triunfo por 4-2 frente a Tigres en los Cuartos de Final del Apertura 2019, tras caer 2-1 en la ida.