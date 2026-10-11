Los 10 títulos internacionales que América presume en su historia y la deuda en Concachampions

Las Águilas dominan internacionalmente, pero aún tienen una cuenta pendiente en Concachampions

El América no solamente presume su dominio en el futbol mexicano, también cuenta con varias conquistas internacionales, debido a que, el conjunto azulcrema suma diez títulos oficiales en su palmarés, repartidos entre tres competiciones: la Liga de Campeones de la Concacaf, la Copa Interamericana y la Copa de Gigantes de la Concacaf.

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Su trofeo más recurrente es la Concachampions, certamen que conquistó en siete ocasiones y que lo colocó durante años como el máximo ganador de la región; por si fuera poco, a esa cosecha se agregan dos Copas Interamericanas, obtenidas frente a representantes del futbol sudamericano, y una Copa de Gigantes, torneo oficial organizado por la confederación en 2001.

América festeja el título de Concachampions | MEXSPORT

Las siete Concachampions del América

La primera corona continental de las Águilas llegó en 1977, cuando derrotaron al Robinhood de Surinam. Posteriormente, levantaron el trofeo en 1987, ante Defence Force de Trinidad y Tobago; en 1990, frente al Pinar del Río de Cuba; y en 1992, contra Alajuelense de Costa Rica.

Después de una larga pausa, América volvió a conquistar la competencia en 2006, al imponerse al Toluca. Su etapa más reciente de éxitos llegó con el Bicampeonato de 2015 y 2016; primero venció al Montreal Impact de Canadá y después superó a Tigres por marcador global de 4-1.

Este último campeonato, conseguido el 27 de abril de 2016, continúa siendo su conquista más reciente en la Concachampions. Desde entonces, las Águilas disputaron distintas ediciones sin volver a levantar el trofeo.

Jugadores del América festejan título de Concachampions | MEXSPORT

Las Copas Interamericanas y el título de 2001

El historial internacional americanista también incluye dos Copas Interamericanas. En 1978 derrotó a Boca Juniors de Argentina en una serie que se definió en tiempo extra, mientras que en 1991 superó a Olimpia de Paraguay para conquistar su segunda corona.

Además, en 2001 obtuvo la Copa de Gigantes de la Concacaf, al vencer 2-0 al DC United de Estados Unidos. Aquella competición se disputó como una alternativa al torneo regional de clubes de ese año.

Una deuda que sigue pendiente

Aunque América conserva diez títulos internacionales oficiales, su última década estuvo marcada por eliminaciones en competiciones fuera de México. Entre ellas destacan la final de la Concachampions ante Monterrey en 2021 y las eliminaciones frente a Pachuca en 2024, Cruz Azul en 2025 y la de 2026 ante Nashville en los Cuartos de Final.