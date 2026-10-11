Un hombre intentó refugiarse detrás de policías para evitar ser alcanzado por aficionados del América, pero la situación terminó en una pelea en las inmediaciones del estadio tras el partido ante Monterrey

Una fuerte pelea fue captada en video en las inmediaciones del Estadio Banorte, luego del encuentro entre América y Monterrey disputado este sábado. En las imágenes, difundidas por Imagen TV, se observa a un hombre que intenta resguardarse detrás de elementos de la policía mientras es perseguido por aficionados.

Pese a la presencia de los uniformados, el altercado continuó y se desató una pelea en la que participaron varias personas, de acuerdo con las imágenes que circularon tras el encuentro.

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Captan pelea afuera del estadio tras el América vs. Monterrey

El incidente ocurrió después del partido entre las Águilas y los Rayados, en un episodio que quedó registrado en video. El hombre buscó la protección de los policías para evitar ser alcanzado por quienes lo perseguían, pero la situación escaló hasta convertirse en una confrontación física.

Inmediaciones del Estadio Azteca, previo al América vs Rayados de Monterrey | IMAGO7

Todo escaló muchísimo más cuando los aficionados del América tomaron palos y empezaron a pegarle al hombre que se encontraba en el suelo con dichos objetos.

Las agresiones no terminaron ahí, ya que el grupo de personas con jerseys del América empezó a perseguir a la persona donde buscó refugio con los oficiales, pero estos fueron agredidos de igual forma durante la confrontación.

Hasta el momento no ha habido un reporte oficial ni un comunicado acerca de lo ocurrido, pero las imágenes difundidas son un reflejo que ha atormentado al futbol durante años: los conflictos afuera de los estadios, siendo un espacio para familias para ir a pasar un buen rato.