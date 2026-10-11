Gabriel Milito presume diez clásicos sin perder ante América y Atlas; el mérito es de sus jugadores

Gabriel Milito mantiene el invicto con Chivas ante América y Atlas, con un balance de seis victorias y cuatro empates en diez partidos, además de 16 goles a favor y solamente siete en contra

Gabriel Milito mantiene un registro destacado al frente de las Chivas de Guadalajara en los partidos de máxima rivalidad. El entrenador argentino no conoce la derrota ante América y Atlas, con un balance de diez encuentros disputados, seis victorias y cuatro empates.

El dominio rojiblanco también se refleja en los números ofensivos y defensivos, pues el Guadalajara acumula 16 goles a favor y solamente siete en contra, para una diferencia positiva de nueve anotaciones.

“Es un dato nada más”

Pese a estas estadísticas, Milito evitó atribuirse el mérito de los resultados y señaló que el protagonismo corresponde a sus futbolistas, quienes son los encargados de llevar al terreno de juego las ideas del cuerpo técnico.

“Es un dato nada más. Para mí, en todo caso, el mérito es de los jugadores, que son quienes salen a competir y lo hacen siempre entregándose al máximo, que es lo que nosotros les pedimos. Cuando las cosas van bien, el entrenador orienta e intenta marcar el camino, pero, al final, el fútbol pertenece a los jugadores, a los futbolistas”, expresó el estratega.

Atlas contra Chivas en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

Ambos Clásicos son importantes

El Clásico Nacional y el Clásico Tapatío representan dos de los compromisos más importantes para la afición rojiblanca. Mientras que enfrentar al América significa medirse ante uno de sus principales rivales históricos, jugar contra Atlas implica disputar el orgullo futbolístico de Guadalajara.

En ambos escenarios, el conjunto dirigido por Milito ha conseguido resultados favorables, respaldados por una ofensiva productiva y una defensa que ha recibido menos de un gol por encuentro, de acuerdo con el balance estadístico.

Ahora, el desafío para el técnico argentino será mantener esa tendencia en los próximos enfrentamientos y prolongar una racha que fortalece la confianza de los aficionados de Chivas.

Por lo pronto, los números respaldan al Guadalajara, aunque Milito tiene claro que el mérito de los resultados pertenece a quienes defienden la camiseta rojiblanca dentro de la cancha.