Ángel Sepúlveda iguala marca de JJ Macías con Chivas en el Clásico Tapatío

Ángel Sepúlveda pone el gol del empate ante Atlas y Chivas | MEXSPORT

Ángel Sepúlveda marcó ante Atlas por tercer Clásico Tapatío consecutivo en 2026, una racha que le permitió igualar una marca que José Juan Macías había conseguido por última vez en 2020

Ángel Sepúlveda volvió a hacerse presente en el marcador ante Atlas y extendió su racha goleadora en el Clásico Tapatío a tres enfrentamientos consecutivos durante 2026. El delantero de Chivas volvió a demostrar su capacidad para aparecer en uno de los partidos más importantes para la afición rojiblanca.

Con este registro, el atacante igualó una marca que José Juan Macías había conseguido por última vez en 2020, al marcarle al acérrimo rival del Guadalajara en tres clásicos consecutivos.

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Ángel Sepúlveda comenzó su racha goleadora ante Atlas en el Clausura 2026

El primer gol de esta seguidilla llegó el 7 de marzo de 2026, durante la Jornada 10 del Clausura. En aquella ocasión, Sepúlveda convirtió desde el punto penal para contribuir al triunfo de Chivas por 2-1 sobre los rojinegros en el Estadio Jalisco.

Posteriormente, el delantero volvió a marcar ante Atlas en un partido amistoso disputado en Estados Unidos. Con un remate de cabeza, consiguió el único tanto del encuentro para darle al Rebaño Sagrado la victoria por 1-0.

Ángel Sepúlveda con Chivas en el Clásico Tapatío | IMAGO7

Sepúlveda volvió a marcar en el Clásico Tapatío del Apertura 2026

En el enfrentamiento correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026, el atacante rojiblanco volvió a aparecer en el marcador para mantener su racha ante los rojinegros.

El partido también tuvo un momento complicado para el delantero, quien falló un penal ante el guardameta Camilo Vargas. Sin embargo, Sepúlveda mantuvo la insistencia y consiguió hacerse presente en el marcador para Chivas.