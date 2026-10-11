Diego Campillo enciende las alarmas en Chivas por lesión tras el Clásico Tapatío

Diego Campillo peleando por un balón ante Atlas | Imago7

Diego Milito reveló que el defensa presentó molestias en el quinto metatarsiano tras recibir un pisotón ante Atlas

Chivas terminó el Clásico Tapatío de este fin de semana con preocupación por el estado físico de Diego Campillo. El defensa mexicano sufrió una lesión en el duelo ante Atlas y encendió las alarmas por las molestias que presentó en el quinto metatarsiano.

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Al término del encuentro, el técnico rojiblanco, Diego Milito, habló sobre la situación del futbolista y aseguró que, por el momento, esperan que no se trate de una lesión de gravedad.

Milito espera que la lesión de Campillo no sea grave

El entrenador rojiblanco también confirmó que el jugador será sometido a estudios médicos este domingo para conocer la gravedad.

“Campillo está excelente, está muy bien, esperemos que no sea nada grave. Tuvo una sensación fea en el quinto metatarsiano; mañana (este domingo) se le van a hacer los estudios”, explicó Milito.

Gabriel Milito dirige a Chivas en el Clásico Tapatío en contra de Atlas | Imago7

El estratega agregó que confía en que las molestias sean consecuencia únicamente del contacto que sufrió durante el partido.

Esperemos no sea grave y sea solo ese pisotón que recibió y quede ahí

Por ahora, Chivas deberá esperar los estudios para determinar el alcance de la lesión y saber si Campillo podrá continuar con normalidad su actividad. La principal preocupación está en el quinto metatarsiano, una zona que ya le había provocado problemas al defensor mexicano.

Diego Campillo ya sufrió una lesión similar en otro Clásico Tapatío

Milito da indicaciones a Diego Campillo | MEXSPORT

La situación recuerda lo ocurrido en el Clásico Tapatío del Apertura 2025, cuando Campillo también se lesionó el quinto metatarsiano, aunque en aquella ocasión fue en el pie izquierdo. Los estudios confirmaron una fractura que lo mantuvo fuera de las canchas cerca de tres meses.