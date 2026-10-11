El 'Cuate' ha vivido acciones de luz y de sombra en el Clásico Tapatío

Hasta el minuto 76, la nota era el fallo de penal por parte de Ángel Sepúlveda; sin embargo, tan solo diez minutos después vino la revancha por parte del 'Cuate', quien anotó el gol con el que Chivas ha rescatado un punto de su rivalidad más vieja en la historia.

Aunque parecía por momentos que el Guadalajara pudo haber ganado el Clásico Tapatío, esta vez le toca conformarse con un empate que rescató su delantero, una vez más en el Estadio Jalisco, en donde ya había festejado en un torneo diferente ante el Atlas, el mismo rival de esta ocasión.

Gol y error de Sepúlveda

Tan solo diez minutos en la recta final del partido le bastaron a Ángel Sepúlveda para ser el protagonista de dos de las jugadas más relevantes de esta edición del Clásico Tapatío, pues primero al 76', luego de una polémica marcación de penal, el 'Cuate' le pegó al balón por abajo, pero Camilo Vargas estuvo muy atento para atajar un balón más, pues había tenido un primer tiempo de ensueño.

Fueron diez minutos los que pasaron para que el partido cambiará de nueva cuenta, pues Atlas cometió un error en defensa, permitiendo que Brian Gutiérrez pudiera mandar un pase para Sepu, quien dentro del área espero a la salida del portero colombiano y ahora sí definió bien para empatar el duelo.

Es así que, aunque en menor medida, Ángel Sepúlveda vuelve a ser el héroe con Chivas en un Clásico Tapatío, pues tan solo el 7 de marzo del 2026, en el torneo de Clausura, el Rebaño había ganado 1-2, con gol de la Hormiga González, pero también con una anotación de penal por parte del delantero rojiblanco en el final del partido.

Chivas rescató el empate ante Atlas en los últimos suspiros

El Clásico Tapatío estuvo lleno de emociones desde los primeros minutos, con un Atlas que buscó imponer condiciones ante su afición y unas Chivas que también generaron oportunidades para abrir el marcador. Elías Montiel tuvo una de las primeras ocasiones para los Zorros, pero Daniel Aguirre evitó la anotación con una intervención oportuna. Por su parte, el Rebaño Sagrado respondió con aproximaciones de Luis Gabriel Rey y Diego Campillo, aunque se encontró con un inspirado Camilo Vargas, quien fue determinante para mantener el empate sin goles durante la primera mitad.

Para el complemento, los Rojinegros aprovecharon los espacios que dejó Guadalajara y consiguieron adelantarse gracias a Kevin Zenón, quien recibió un pase filtrado de Paulo Ramírez, superó por velocidad a la defensa rojiblanca y venció a Raúl Rangel para colocar el 1-0. La anotación encendió las tribunas del Estadio Jalisco y parecía encaminar al Atlas hacia una victoria importante frente a su acérrimo rival, especialmente después de que Camilo Vargas detuvo el penal cobrado por Ángel Sepúlveda.

Atlas y Chivas empatan en el Clásico Tapatío | MEXSPORT