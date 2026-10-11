Los Rojinegros se adelantaron con un gol de Kevin Zenón, pero Ángel Sepúlveda rescató la igualada para el Rebaño, que dejó escapar un penalti durante el segundo tiempo

Cuando parecía que el Clásico Tapatío se pintaría de rojinegro, un gol de Ángel Sepúlveda en la parte final del encuentro le arrebató el triunfo al Atlas. Los Zorros y Chivas igualaron 1-1 en la cancha del Estadio Jalisco, en un duelo intenso, pasional y con emociones hasta los últimos minutos.

Gabriel Milito mantiene el invicto desde su llegada al futbol mexicano en los Clásicos Tapatíos; sin embargo, el conjunto rojiblanco sumó su tercer partido consecutivo sin reencontrarse con el triunfo.

Previo al inicio del encuentro, la pasión se desbordó en las tribunas. En el sector norte se ubicó la afición rojinegra, mientras que en el sur se hicieron presentes los seguidores del Guadalajara. Entre cánticos, silbidos y provocaciones al rival, el Clásico Tapatío comenzó a incrementar su intensidad incluso antes del silbatazo inicial.

Atlas contra Chivas en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

Un partido donde se jugaban más que 3 puntos

Cuando ambos equipos saltaron a la cancha, el colorido también se hizo presente. La afición del Atlas desplegó dos telones: uno en el mediocampo, en el sector poniente, con la leyenda “Primer y último campeón tapatío”, y otro en la cabecera sur, con la imagen de un zorro leyendo el periódico y las fechas conmemorativas del 110 aniversario del club.

En los primeros minutos del encuentro, Atlas tuvo la oportunidad de ponerse adelante en el marcador. Elías Montiel recibió un balón filtrado que lo dejó mano a mano frente a Raúl Rangel; sin embargo, mientras controlaba el esférico, perdió un tiempo y sacó un disparo que fue cortado de gran manera por Daniel Aguirre, quien evitó el primer gol de la noche.

Chivas generaba poco en ataque. La primera llegada del equipo dirigido por Gabriel Milito se produjo mediante un tiro libre de Luis Gabriel Rey, quien sacó un disparo que pasó rozando el poste. Minutos más tarde, Juan Sánchez Purata cometió un error en la salida y Ángel Sepúlveda tuvo la oportunidad de marcar el primer tanto; el delantero intentó bombear el esférico, pero Camilo Vargas se quedó con el balón.

El partido incrementó en intensidad por parte de ambos equipos. Chivas volvió a irse al frente y, tras un tiro de esquina, Diego Campillo ganó por alto y remató de cabeza. El balón fue atajado por Vargas y posteriormente se impactó en el poste, ahogando el grito de gol de la afición rojiblanca.

Una segunda parte caótica

En el inicio de la segunda parte, Atlas comenzó a generar peligro mediante contraataques. Fue entonces cuando Paulo Ramírez le sirvió un balón medido al espacio a Kevin Zenón, quien ganó por velocidad a la zaga del Guadalajara y venció a Rangel con un punterazo para colocar el 1-0 y hacer explotar de júbilo al Estadio Jalisco.

Atlas se pone adelante en el Clásico ante Chivas | MEXSPORT

El último refuerzo de los Zorros consiguió así su primer gol en el campeonato y festejó llevándose las manos a los oídos, emulando el festejo de Aldo Rocha frente a la afición de Chivas. El argentino comenzó con el pie derecho su etapa con los rojinegros, después de conseguir su primera diana y aportar dos asistencias en su encuentro anterior ante Xolos.

Cuando el encuentro se tornaba más tenso, llegó la oportunidad para Chivas. Edgar Zaldívar se barrió y recuperó el balón dentro del área; sin embargo, en su intento por despejar, Santiago Sandoval le ganó la posesión y recibió una patada dentro del área, acción que fue sancionada como penal.

La jugada fue revisada por el VAR y, pese a un largo análisis, se confirmó la pena máxima a favor de Chivas.

Camilo Vargas ataja penal ante Chivas | MEXSPORT

Ángel Sepúlveda: De villano a héroe

Ángel Sepúlveda fue el encargado de cobrar el penal. El delantero del Guadalajara buscó repetir la dosis del Clásico pasado, pero en esta ocasión Camilo Vargas se lanzó de gran manera para atajar el balón y convertirse, hasta ese momento, en el héroe de los rojinegros.

Cuando parecía que Chivas se había venido a menos en el encuentro, apareció nuevamente Ángel Sepúlveda. Brian Gutiérrez asistió al experimentado delantero, quien dejó entrar la pelota y, ante la salida de Vargas, definió con un toque suave para colocar el 1-1 y convertir en una locura las gradas del sector sur del Estadio Jalisco.

En el tiempo agregado, Raúl Rangel se convirtió en el héroe de la noche después de atajar un remate tras un tiro de esquina que pudo convertirse en el tanto de la victoria para los Rojinegros.

El Clásico Tapatío terminó con reparto de puntos, pero con sensaciones encontradas: Atlas tuvo el triunfo en sus manos y estuvo a segundos de quedarse con la victoria, mientras que Chivas rescató un empate agónico gracias a Ángel Sepúlveda.