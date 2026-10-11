En los primeros segundos del Clásico Tapatío, el Rebaño Sagrado atacó con todo al Atlas

No hay clásico sin polémica. Los partidos entre los odiados rivales siempre suelen traer acciones que dan de qué hablar, en especial por el rencor entre ambos protagonistas. En el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, los jugadores del Rebaño Sagrado reclamaron una mano por parte de Jorge Sánchez en el área, pero el Gato Ortiz no marcó la pena máxima.

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En los primeros segundos del partido, el Rebaño Sagrado atacó con todo y llegó hasta las narices de Camilo Vargas, quien se mostró sorprendido y los rebotes inundaron su área. Roberto Alvarado le pegó al balón y Jorge Sánchez lo tapó con el brazo, pero antes el silbante marcó una falta previa a la jugada.

¿Qué marcó antes el Gato Ortiz?

El silbante mexicano marcó un empujón previo de Ángel Sepúlveda sobre Juan José Purata, lo que invalidó la jugada. Sin embargo, la repetición mostró que el defensor rojinegro aflojó el cuerpo y el contacto del Cuate no era suficiente para desestabilizar al lateral.

El VAR no hizo ninguna intervención y el partido siguió, aunque los reclamos desde el banquillo y en el campo se hicieron presentes. El ambiente en el Estadio Jalisco es eléctrico, aunque no se ha reflejado del todo en la cancha.

Jugadores del Atlas, en el Clásico Tapatío, ante Chivas | MEXSPORT

¿Cómo ha sido el Clásico Tapatío?

El partido ha tomado un ritmo desenfrenado, pero sin un orden en el campo. La idea de Hernán Crespo y sus rojinegros se ha hecho palpable con una presión alta, pero no ha generado ningún peligro a Raúl Rangel.

Por su parte, los dirigidos por Gabriel Milito han dejado en claro su excelso toque de balón, pero sin ningún problema para Camilo Vargas. El Clásico Tapatío se encuentra ya en una cuarta parte, pero sin anotaciones.

Acciones del Clásico Tapatío del Apertura 2026, entre Atlas y Chivas | MEXSPORT

Gol anulado a Chivas