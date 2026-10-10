Cientos de personas se reunieron en el hotel de concentración rumbo al juego contra el Atlas del Apertura 2026

La noche previa al Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas, cientos de aficionados rojiblancos se dieron cita en el Centro Histórico para realizar una serenata y mostrar su apoyo al Rebaño antes de uno de los partidos más esperados de la temporada.

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Los seguidores comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la Catedral de Guadalajara. Con camisetas rojiblancas, banderas, mantas, bombos y tambores, poco a poco la zona se transformó en una auténtica tribuna a cielo abierto.

Serenata de afición de Chivas | x:@Chivas

Los cánticos de la afición comenzaron a resonar por las calles del Centro Histórico. Entre saltos, música y banderas, los seguidores de Chivas llevaron el ambiente de las gradas hasta uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Conforme avanzó la noche, la celebración tomó mayor fuerza. Algunas bengalas iluminaron el cielo mientras los aficionados entonaban cánticos de apoyo al Guadalajara y lanzaban también consignas contra el Atlas, en una muestra de la histórica rivalidad que divide futbolísticamente a la Perla Tapatía.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue la aparición de un ataúd pintado con los colores rojinegros. La afición de Chivas utilizó el féretro como una provocación hacia su acérrimo rival, colocando en él los años correspondientes a los descensos del Atlas, haciendo referencia a algunos de los capítulos más dolorosos en la historia del conjunto rojinegro.

El ataúd se convirtió rápidamente en uno de los elementos más comentados de la serenata, mientras los aficionados rojiblancos continuaban con los cánticos y festejos en las inmediaciones de la Catedral.

La concentración reunió a aficionados de distintas edades, desde familias y jóvenes hasta grupos de animación, todos con un mismo objetivo: acompañar simbólicamente al equipo en las horas previas al Clásico Tapatío.

En Guadalajara, el Clásico se vive en las tribunas, pero también en las calles, donde la pasión, las tradiciones y las provocaciones entre ambas aficiones forman parte del espectáculo.