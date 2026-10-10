El delantero mexicano puso el 2-0 parcial en El Volcán

Guillermo Martínez comenzó a responder con goles en Tigres. El delantero mexicano se estrenó como goleador del conjunto felino al marcar el 2-0 ante Toluca, en una anotación que significó su primer tanto oficial desde su llegada al equipo auriazul y que llegó apenas en su tercer partido.

El atacante no necesitó demasiado tiempo para hacerse presente en el marcador, pues después de sumar sus primeras apariciones con los universitarios, consiguió romper el cero en su cuenta personal y comenzar a justificar la confianza depositada en él para fortalecer el ataque felino.

Memo Martínez celebrando su gol ante Toluca | IMAGO7

Además, Martínez llegó a este compromiso con buenas sensaciones, luego de marcar un doblete en el partido amistoso que Tigres disputó ante Santiago FC durante la reciente Fecha FIFA. Aquella actuación ya había anticipado que el delantero comenzaba a encontrar el camino hacia el gol.

Con su anotación frente a Toluca, Guillermo Martínez trasladó ese buen momento al terreno oficial y abrió su cuenta goleadora con Tigres. Ahora, el atacante buscará mantener la inercia positiva y consolidarse como una alternativa importante en el frente ofensivo de los universitarios.