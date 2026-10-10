Antonio Mohamed se va expulsado y le recuerda a la afición de Tigres sus títulos

Luego de dos polémicas el estratega argentino finalmente viola la cartulina roja

Antonio Mohamed protagonizó un momento caliente al finalizar el primer tiempo del encuentro entre Tigres y Toluca, luego de ser expulsado por reclamar al cuerpo arbitral.

Podría interesarte Futbol Chivas llega con múltiples bajas al Clásico Tapatío ante Atlas

El estratega de los Diablos Rojos no ocultó su molestia y tuvo que abandonar el terreno de juego antes de marcharse a los vestidores.

Antonio Mohamed expulsado en Liga MX | MEXSPORT

Sin embargo, la polémica no terminó con la tarjeta roja. Mientras se dirigía hacia los vestidores, el “Turco” hizo señas hacia los aficionados de Tigres, recordándoles las finales que ha ganado frente al conjunto felino, en un gesto que encendió el ambiente en el Volcán.

El entrenador argentino volvió a poner sobre la mesa su historial ante los universitarios, especialmente por los títulos que consiguió al vencerlos en instancias definitivas.

La escena añadió un ingrediente extra a un duelo que ya se disputaba con intensidad dentro y fuera de la cancha. Mohamed, quien conoce bien la rivalidad y el entorno del futbol regiomontano, se marchó expulsado, pero antes dejó un mensaje para la tribuna auriazul, recordándole sus victorias en finales ante los felinos.