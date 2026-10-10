¿Dónde ver FC Juárez vs Tijuana? Canales y hora del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026

Duelo de fronterizos en el Estadio Olímpico Benito Juárez

FC Juárez vuelve a casa para medirse a los Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; el partido lo podrás seguir este 10 de octubre en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de Fox One, Azteca 7, Azteca Deportes y desde su sitio web.

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¿Cómo llegan?

Bravos de Juárez llegan a este duelo en busca de salir del fondo de la tabla; el conjunto de Chihuahua llega tras cae ante León de forma dramática en la pasada fecha previo al parón por selecciones nacionales.

Jugadores de FC Juárez en celebración | IMAGO 7

Cuando el empate parecía definitivo en el Nou Camp y con la visita con un punto en la bolsa, José Alvarado apareció al minuto 98 para marcar el gol que entregó los tres puntos al conjunto dirigido por Gandolfi.

El 1-0 para La Fiera llegó con un centro que Francisco Nevárez terminó enviando a su propia portería. En los minutos finales aparecía un penal que Óscar Estupiñán se encargaría de ejecutar al 90+3' para el 1-1.

José Alvarado, jugador de León, en festejo de gol ante Juárez | MEXSPORT

Sin embargo, Al 98', un centro llegó hasta José Alvarado, quien apareció dentro del área y conectó con un derechazo a para mandar el balón al fondo y poner la victoria agónica en el marcador final.

Así le fue a Tijuana

Mientras tanto, Cuando parecía que Tijuana se quedaría con los tres puntos en su casa; el equipo de Hernán Crespo reaccionó en los últimos minutos, remontó un partido que perdía 2-1 y terminó imponiéndose 3-2.

Ryan Mmaee abrió el marcador en el minuto 15. Xolos reaccionó y encontró el empate desde los once pasos por conducto de Mourad Daoudi en el 21'. Tijuana aprovechó el envión y antes del descanso consiguió darle la vuelta al marcador con tanto de Nacho Rivero en el 37'.

Partido de Tijuana contra Atlas en el pasado Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7