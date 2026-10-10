FC Juárez vuelve a casa para medirse a los Xolos de Tijuana en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; el partido lo podrás seguir este 10 de octubre en punto de las 17:00hrs, tiempo del centro de México, y lo podrás seguir a través de Fox One, Azteca 7, Azteca Deportes y desde su sitio web.
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¿Cómo llegan?
Bravos de Juárez llegan a este duelo en busca de salir del fondo de la tabla; el conjunto de Chihuahua llega tras cae ante León de forma dramática en la pasada fecha previo al parón por selecciones nacionales.
Cuando el empate parecía definitivo en el Nou Camp y con la visita con un punto en la bolsa, José Alvarado apareció al minuto 98 para marcar el gol que entregó los tres puntos al conjunto dirigido por Gandolfi.
El 1-0 para La Fiera llegó con un centro que Francisco Nevárez terminó enviando a su propia portería. En los minutos finales aparecía un penal que Óscar Estupiñán se encargaría de ejecutar al 90+3' para el 1-1.
Sin embargo, Al 98', un centro llegó hasta José Alvarado, quien apareció dentro del área y conectó con un derechazo a para mandar el balón al fondo y poner la victoria agónica en el marcador final.
Así le fue a Tijuana
Mientras tanto, Cuando parecía que Tijuana se quedaría con los tres puntos en su casa; el equipo de Hernán Crespo reaccionó en los últimos minutos, remontó un partido que perdía 2-1 y terminó imponiéndose 3-2.
Ryan Mmaee abrió el marcador en el minuto 15. Xolos reaccionó y encontró el empate desde los once pasos por conducto de Mourad Daoudi en el 21'. Tijuana aprovechó el envión y antes del descanso consiguió darle la vuelta al marcador con tanto de Nacho Rivero en el 37'.
Luis Esteves pondría el 2-2 desde el tiro penal al 87' y finalmente, en el 90’+1, Florian Monzón recibió el balón en los linderos del área grande para sacar un zurdazo y llevarse la victoria.