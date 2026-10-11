La afición rojinegra desplegó una manta en el Estadio Jalisco para recordar sus títulos

La afición del Atlas se hizo presente en el Clásico Tapatío ante Chivas con un impresionante tifo desplegado en las tribunas del Estadio Jalisco. Antes del silbatazo inicial, los seguidores rojinegros mostraron una manta con un mensaje dirigido a su acérrimo rival, en un encuentro marcado por la rivalidad entre ambos equipos de Guadalajara.

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"Primer y último campeón Tapatío", fue la frase que apareció en el tifo de los seguidores del Atlas, en referencia a la historia de los campeonatos de los equipos de Guadalajara. El mensaje recordó el título más reciente de los Zorros, conseguido en el Clausura 2022, mientras que Chivas no conquista la Liga MX desde el Clausura 2017.

¿Por qué Atlas presumió ser el último campeón tapatío?

El mensaje de la afición rojinegra hizo referencia a los antecedentes históricos de ambos clubes. Atlas conquistó su primer campeonato de Liga en la Temporada 1950-51, antes de que Guadalajara obtuviera su primer título en la campaña 1956-57, por lo que los Zorros fueron el primer equipo de la ciudad en coronarse en la máxima categoría.

Además, Atlas consiguió su tercer campeonato en el Clausura 2022, cuando derrotó a Pachuca en la Final para completar el bicampeonato que había comenzado en el Apertura 2021. Desde entonces, ningún equipo de Guadalajara ha conseguido levantar el trofeo de la Liga MX, situación que motivó el mensaje mostrado en las gradas.

Por su parte, Chivas cuenta con 12 campeonatos de Liga MX, mientras que Atlas suma tres títulos. A pesar de la diferencia en sus respectivos palmarés, los rojinegros aprovecharon la oportunidad para recordar que fueron los primeros y también los más recientes campeones de la ciudad.

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Polémica arbitral y gol anulado marcan el Clásico Tapatío

La intensidad de las tribunas también se trasladó al terreno de juego, donde Chivas reclamó un posible penalti por una mano de Jorge Sánchez dentro del área. Sin embargo, el árbitro Marco Antonio Ortiz señaló previamente una falta de Ángel Sepúlveda sobre Juan José Purata, por lo que la acción quedó invalidada y el VAR no intervino.

El Rebaño Sagrado también sufrió la anulación de un gol de Leonel Calderón Oviedo por posición adelantada. Mientras tanto, el equipo dirigido por Hernán Crespo buscó imponer una presión alta sobre los futbolistas de Gabriel Milito, en un partido que durante sus primeros minutos se mantuvo sin anotaciones y con varias acciones que provocaron reclamos de los jugadores.