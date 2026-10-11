¿Quién es Leonel Calderón, el juvenil que debutó con Chivas en el Clásico Tapatío?

La alineación de Gabriel Milito tuvo un cambio importante para uno de los partidos más importantes de su torneo

El Clásico Tapatío tendrá un ingrediente especial para Chivas, pues además de la rivalidad histórica ante Atlas, el conjunto rojiblanco le dará la oportunidad a una de sus jóvenes promesas de disputar sus primeros minutos con el primer equipo.

Se trata de Leonel Calderón, futbolista nacido en Tijuana que ha logrado avanzar rápidamente por las categorías inferiores y que ahora está a las puertas de cumplir uno de los sueños más importantes de su carrera: debutar con el Rebaño Sagrado en uno de los partidos más importantes del futbol tapatío.

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Leonel Calderón debuta en el Clásico

Leonel Calderón nació en Tijuana, Baja California, y sus primeros pasos en el futbol profesional se dieron con los Xolos de Tijuana, en el conjunto fronterizo.

Los inicios del futbolista nacido en la frontera se dieron en 2025, cuando comenzó a competir con la categoría Sub-19.

Leonel Calderón con la Sub-21 de Chivas | Imago7

Desde sus primeros partidos mostró solidez defensiva, velocidad y cualidades ofensivas, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de su generación en el último tercio del campo.

¿Qué más aporta Calderón?

Otra de sus principales cualidades es la lectura de los espacios dentro del terreno de juego, una característica que llamó la atención dentro del entorno rojiblanco y que le permitió ser considerado como uno de los elementos más destacados de su edad.

Su rendimiento con la categoría Sub-19 fue tan destacado que ascendió al conjunto Sub-21, donde rápidamente se hizo de la titularidad en el once inicial dirigido por el entrenador Luis Arce. Este crecimiento terminó por catapultarlo hasta ser considerado para dar el siguiente paso y acercarse al primer equipo.

Fue durante la pretemporada rumbo al Apertura 2026 y posteriormente en el torneo de Leagues Cup cuando Leonel Calderón recibió la oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Gabriel Milito, quien lo consideró como uno de los juveniles con posibilidades de ocupar un puesto dentro del plantel rojiblanco.

Leonel Calderón en el Clásico Nacional amistoso enfrentando a Emilio Lara | MexSport