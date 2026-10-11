El guardameta colombiano fue factor para que el partido no lo esté ganando Chivas desde la primera parte

Dos de los 'ingredientes' más importantes del Clásico Tapatío se basan en la presencia de los porteros, por un lado el 'Tala' Rangel con Chivas y, del otro lado, el hombre que ha protagonizado la primera mitad del nuevo capítulo de la rivalidad más añeja del futbol mexicano: Camilo Vargas, quien ha sido un auténtico héroe para el Atlas.

El llamado 'Don Camilo' ha sacado al menos tres oportunidades de real peligro en su marco con unos Rojiblancos que dominaron el trámite de la primera mitad, pero que no han podido adelantarse en el marcador, al menos al descanso de un efervescente partido. Su atajada más relevante se dio al 29', cuando 'voló' para quitarle el gol a Ricardo Marín.

Un superhéroe rojinegro

La impresionante actuación de Camilo Vargas se ha dado a lo largo de todo el primer tiempo; sin embargo, comenzó a incrementarse en el minuto 29, cuando después de una mala salida de Sánchez Purata, 'Piojo' Alvarado recuperó el balón, tocó para Ricardo Marín y, en un intento del delantero rojiblanco de 'picar' el balón, el portero rojinegro se lanzó de manera espectacular y con la punta de su guante mandó a tiro de esquina.

Para el asombro del '4K' y del espectador, esa fue la atajada más salvaje, pero no fue la única, pues en un tiro de esquina, ahora al minuto 33, un remate a segundo poste por parte de Luis Rey por poco adelantaba al Rebaño, pero un lance certero y abajo por parte del cafetalero, nuevamente dejó con las ganas de gritar gol a los del Rebaño Sagrado.

En una especie de 'bonus', Chivas sí metió gol, pero fue invalidado por fuera de lugar; sin embargo, en el disparo previo a lo que había sido la anotación de Ricardo Marín, Camilo ya había rechazado el balón. Antes de terminar el primer tiempo, Vargas volvió a ser parte del juego de manera evidente con otra extraordinaria atajada ante sus máximos rivales.

Camilo Vargas despeja ante la mirada de Ricardo Marín en el Clásico Tapatío | Imago7

Polémica en el Jalisco

El Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas comenzó con polémica desde los primeros segundos del encuentro, luego de que los jugadores del Rebaño Sagrado reclamaron un posible penalti por una mano de Jorge Sánchez dentro del área rojinegra. El conjunto dirigido por Gabriel Milito salió con intensidad en busca de abrir el marcador y generó una jugada de peligro que puso en aprietos a la defensa del Atlas y al guardameta Camilo Vargas.

La acción se produjo después de una serie de rebotes dentro del área, cuando Roberto Alvarado sacó un disparo que terminó impactando en el brazo de Jorge Sánchez. Sin embargo, el árbitro Marco Antonio 'Gato' Ortiz decidió no señalar la pena máxima debido a que previamente había marcado una falta, situación que provocó los reclamos de los futbolistas rojiblancos y encendió la polémica desde el arranque del partido.