El jugador argentino sí aprovechó las que Guadalajara no en la primera mitad

Atlas abrió el marcador en el Clásico Tapatío a pesar de que en la mayoría del encuentro Guadalajara había sido superior; sin embargo, fueron los Zorros, conducto de Kevin Zenón, quienes se pusieron adelante antes de que el rival se impusiera en el Estadio Jalisco.

Un error de un debutante como Carlos Hernández, ha decantado una gran responsabilidad en la jugada de la anotación, en la cual el 20 del Rojinegro pudo ponerse de frente al 'Tala' Rangel y definir de una muy buena manera.

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El pedido de Crespo rinde frutos

La jugada del gol se dio en el minuto 52, con muy poco del segundo tiempo en juego. Fue entonces que Paulo Ramírez tiró un trazo largo a Zenón, quien ya iba corriendo para seguir la jugada; sin poder recibir de inmediato, dejó botar el balón y encontró en un pequeño bote más la oportunidad de rematar y vencer al 'Tala', quien llevaba todo el partido siendo abucheado.

El Estadio Jalisco 'explotó' por el gol, esta vez de manera mucho más efusiva, pues ya antes habían existido muchas emociones para los Zorros, pues Camilo Vargas ha sido el héroe del partido, más allá de que él no puede anotar goles, aunque sí evitarlos.

Cabe destacar que, Rodrigo Schlegel tuvo que ser dado de baja para que pudiera entrar en el plantel de Crespo el anotador del gol Kevin Zenón, ya que fue el mismo entrenador de La Academia el que pidió al futbolista que ahora porta la 20 en el club rojinegro que en 2030 estrenará estadio.

El héroe de la primera parte

Camilo Vargas se convirtió en la gran figura del primer tiempo del Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas, luego de protagonizar una serie de atajadas espectaculares que evitaron la caída de su portería. A pesar del dominio del Rebaño Sagrado durante los primeros 45 minutos, el guardameta colombiano respondió en los momentos más importantes y fue determinante para mantener el empate sin goles al descanso.

Una de sus intervenciones más destacadas llegó al minuto 29, cuando Roberto Alvarado recuperó el balón tras un error de la defensa rojinegra y habilitó a Ricardo Marín, quien intentó definir por encima del arquero. Sin embargo, Vargas reaccionó con un espectacular lance y alcanzó a desviar el esférico con la punta del guante para mandarlo a tiro de esquina. Apenas cuatro minutos después, el colombiano volvió a lucirse con otra atajada ante un remate de Luis Rey que parecía terminar en el fondo de las redes.

Camilo Vargas ataja penal ante Chivas | MEXSPORT