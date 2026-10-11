El estratega de los Zorros sabe que a su equipo se le escapó el resultado a favor

Hernán Crespo vivió su primer Clásico Tapatío al frente del Atlas con la sensación de que sus dirigidos dejaron escapar una oportunidad importante para quedarse con los tres puntos. El estratega argentino consideró que los Rojinegros hicieron méritos para ganar ante Chivas, pero la falta de contundencia les impidió celebrar una victoria en una semana especial para la institución, marcada por el anuncio de su nuevo estadio.

El técnico de los Zorros reconoció el trabajo del Guadalajara y la dificultad de enfrentarse a un equipo que tiene tiempo trabajando bajo la misma idea futbolística. Sin embargo, lamentó que Atlas no pudiera aprovechar las oportunidades que generó para asegurar el triunfo.

Podría interesarte Futbol Atlas ya tiene nueva casa: El espectacular estadio que estrenará en 2030

Palabras de Crespo en su primer Clásico

La primera sensación es que es una lástima porque estamos ganando bien, es un rival que seguramente tiene argumentos, juega muy bien, está trabajado, hace un tiempo que están juntos y se nota el trabajo. Tanto Chivas como Atlas tienen argumentos para ir por un poco más. A nosotros nos falta un poquito de presión en los últimos metros

Más allá de lo futbolístico, el estratega argentino reconoció que vivir su primer Clásico Tapatío fue una experiencia especial, principalmente por el ambiente que se vivió en el Estadio Jalisco y el respaldo de La Fiel. Crespo admitió que le hubiera gustado corresponder al apoyo de los aficionados con una victoria.

La verdad me voy bien, me voy lleno también porque tuve la posibilidad de vivir un Clásico, ver el estadio con La Fiel y fue espectacular. Una lástima, eso sí me da un poco de bronca, me hubiese gustado porque se sentía mucho la gente de Atlas, se sintió mucho la energía y le quería mojar un regalo que se nos escapó poco

Abrazo entre Hernán Crespo y Gabriel Milito antes del Clásico Tapatío | Imago7

Crespo defiende el proceso del Atlas

Los Zorros solamente han conseguido una victoria en casa, una situación que mantiene la exigencia de mejorar sus resultados frente a su afición. Sin embargo, Crespo insistió en que el equipo se encuentra en una etapa de construcción y que es necesario entender el contexto para evaluar el rendimiento de sus jugadores.

El argentino reconoció que el objetivo siempre será ganar, pero pidió valorar que Atlas continúa en la pelea y que el plantel trabaja para consolidar una identidad futbolística basada en la construcción de las jugadas y en encontrar soluciones ante distintos rivales.

Lógicamente todos entrenamos, jugamos, vivimos para ganar. Pero claramente tenemos que entender el contexto, el equipo está ahí, está vivo con otra jornada más dentro de los ocho y los partidos son difíciles. Estamos cambiando una ideología, el hecho de construir, el equipo está buscando las propias certezas y creo que enfrentar a un equipo tan bien trabajado y nosotros en construcción y jugar de la manera que jugábamos, este es el camino