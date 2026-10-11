El presidente de Grupo PRODI presenció desde un palco del Estadio Jalisco el empate 1-1 ante Chivas, acompañado por el excandidato presidencial

José Miguel Bejos vivió una de las experiencias más representativas de su nueva etapa al frente del Atlas: su primer Clásico Tapatío como propietario de los rojinegros y junto a uno de los personajes políticos más importantes del país.

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El empresario acudió al Estadio Jalisco para presenciar el enfrentamiento ante Chivas, en un partido que terminó igualado 1-1.

Desde uno de los palcos del inmueble, Bejos siguió las acciones del encuentro con la indumentaria del conjunto rojinegro. A su lado estuvo José Antonio Meade, quien acompañó al presidente de Grupo PRODI durante uno de los partidos de mayor rivalidad en el futbol de Guadalajara.

José Antonio Meade acompañó al dueño del Atlas

Meade es un economista y político mexicano que ha ocupado distintos cargos en el Gobierno federal. Fue secretario de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, además de contender por la Presidencia de México en las elecciones de 2018 como candidato del PRI.

Atlas y Chivas empatan en el Clásico Tapatío | MEXSPORT

La presencia de Bejos en el Clásico Tapatío llega durante los primeros meses de su gestión al frente del Atlas, una etapa en la que el empresario ha comenzado a impulsar cambios importantes para el futuro de la institución.

Atlas y Chivas repartieron puntos en el Estadio Jalisco

En la cancha, los rojinegros dejaron escapar la posibilidad de quedarse con la victoria ante su acérrimo rival. Kevin Zenón adelantó al Atlas al minuto 52, pero Ángel Sepúlveda apareció al 85 para marcar el empate definitivo de Chivas, en un duelo que terminó 1-1.

Acciones del Clásico Tapatío del Apertura 2026, entre Atlas y Chivas | MEXSPORT