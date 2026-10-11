Camilo Vargas entra al podio de los porteros con más penales atajados en la Liga MX

Camilo Vargas en el partido de Atlas contra Tigres en Liga MX | IMAGO 7

El arquero del Atlas llegó a 21 penales detenidos o rechazados en el futbol mexicano e igualó a Adrián Chávez en el tercer lugar histórico; está a tres de los líderes

Camilo Vargas continúa haciendo historia en el futbol mexicano. El arquero del Atlas llegó a 21 penales atajados y/o rechazados en la Liga MX, cifra con la que igualó a Adrián Chávez en el tercer lugar histórico de porteros con más penales detenidos en el máximo circuito del futbol mexicano.

Camilo Vargas se mete entre los mejores atajadores de penales

Vargas ya forma parte de un selecto grupo de guardametas que han destacado por su capacidad para detener los cobros desde los once pasos. Por encima de él aparecen Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, ambos con 24 penales atajados, mientras que Adrián Chávez y el propio Camilo Vargas comparten ahora el tercer puesto con 21.

Los 21 penales que ha detenido o rechazado Vargas han sido ante diferentes equipos de la Liga MX. América es el rival al que más veces le ha atajado un penal, con cuatro, mientras que Guadalajara y Tigres aparecen con tres cada uno. Además, el colombiano suma dos penales detenidos ante Monterrey, Pumas, Querétaro y Santos Laguna. Su registro se completa con uno frente a Atlante, uno ante Morelia y uno contra Toluca.

Camilo Vargas despeja ante la mirada de Ricardo Marín en el Clásico Tapatío | Imago7

A lo largo de su trayectoria en el futbol mexicano, Camilo Vargas también ha tenido como víctimas a importantes figuras del campeonato. Entre los futbolistas a los que les ha atajado penales aparecen nombres como André-Pierre Gignac, Ángel Sepúlveda, Armando González, Ayron del Valle, César Huerta, Henry Martín, Hugo Silveira, Jhojan Julio, Juan Brunetta y Juan Dinenno.

Además se unen a la lista: Julio Furch, Leonardo Fernández, Lucas Di Yorio, Lucas Villafáñez, Maximiliano Meza, Raphael Veiga, Roger Martínez, Sebastián Córdova, Sergio Canales, Víctor Dávila y Víctor Guzmán.

Camilo Vargas ataja un penal en el partido de Atlas ante Tigres | IMAGO 7

El arquero del Atlas está a tres penales del liderato histórico

La lista refleja la importancia que ha tenido Vargas en este tipo de jugadas, pues entre sus víctimas se encuentran delanteros y mediocampistas de gran peso en la Liga MX, además de futbolistas que han sido protagonistas tanto en clubes mexicanos como en competencias internacionales.

Camilo Vargas en celebración con Atlas ante Tigres | IMAGO 7

Con sus 21 penales atajados, el guardameta colombiano se encuentra a solamente tres de igualar el registro de Oswaldo Sánchez y Jesús Corona, quienes comparten el liderato histórico con 24.