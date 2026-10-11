Moisés Muñoz, exportero del América, en la Gran Final ante Cruz Azul, en el Clausura 2023 | IMAGO7

Las Águilas construyeron una historia llena de noches inolvidables, desde el Maracanazo ante Flamengo hasta una final ganada ante Chivas

El América cumple 110 años de historia, un recorrido marcado por títulos, remontadas y victorias que quedaron grabadas en la memoria del futbol mexicano, debido a que, el conjunto azulcrema protagonizó momentos que reforzaron su rivalidad con otros equipos del país y también le permitieron trascender en el plano internacional, con conquistas como la Copa Interamericana y una de las remontadas más recordadas de la Copa Libertadores.

Entre sus episodios más emblemáticos aparece el llamado Maracanazo de 2008, cuando las Águilas visitaron al Flamengo en Brasil con una misión que parecía imposible. Después de perder 4-2 en el Estadio Azteca, el equipo mexicano necesitaba ganar por una diferencia de tres goles para avanzar a los cuartos de final.

El 7 de mayo de aquel año, Salvador Cabañas abrió el marcador al minuto 21 y Enrique Esqueda empató el global antes del descanso. La hazaña se consumó al 78’, cuando Cabañas marcó de tiro libre para sellar el 3-0 de la noche y darle al América el pase a la siguiente ronda. Aunque posteriormente cayó ante la Liga de Quito en Semifinales, aquella victoria quedó como una de las grandes noches internacionales del club.

Salvador Cabañas, en festejo de gol, ante Flamengo, en el llamado "Maracanazo" | MEXSPORT

La Final del Siglo ante Chivas

En el futbol mexicano, uno de los capítulos más importantes llegó en la Temporada 1983-84, cuando América y Guadalajara disputaron la única final de futbol mexicano entre ambos hasta ahora. Después del empate 2-2 en la ida, las Águilas se impusieron 3-1 en el Estadio Azteca y conquistaron el campeonato con un global de 5-3.

El equipo azulcrema tuvo que sobreponerse a la expulsión de Armando Manzo y contó con una actuación destacada del portero Héctor Miguel Zelada, quien detuvo un penalti. Eduardo Bacas, Alfredo Tena y Javier Aguirre marcaron los goles de la victoria en la vuelta.

Alfredo Tena, exjugador del América, festejando el título conseguido ante Chivas, en 1984 | MEXSPORT

La remontada que marcó a Cruz Azul

Otro momento inolvidable ocurrió en la Final del Clausura 2013. América perdía 2-0 en el marcador global ante Cruz Azul y jugaba con diez hombres, pero Aquivaldo Mosquera descontó al minuto 88 y Moisés Muñoz empató la serie con un remate de cabeza en el tiempo agregado.

Tras mantenerse la igualdad en los tiempos extra, las Águilas se impusieron en la tanda de penaltis para levantar el título y protagonizar una de las remontadas más recordadas de la Liga MX; de igual manera, esta final estuvo marcada por la mítica frase "Todo es culpa de Layún".

Miguel Layún, exjugador del América, en festejo tras la obtención del título del Clausura 2013, ante Cruz Azul | IMAGO7

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